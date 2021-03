Scuola: in zona rossa chiudono anche gli asili nido

Con il passaggio del Veneto in zona rossa, secondo l'ultimo Dpcm entrato in vigore il 6 marzo, tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse, con la somministrazione delle lezioni in Dad (didattica a distanza). Non solo primarie, secondarie e Università, rimarranno chiuse anche le scuole materne e gli asili nido.

Tutte le scuole chiuse in Veneto

Si tratta di una misura pensata per ridurre al minimo la diffusione del virus, specie in un periodo in cui le varianti - nettamente più contagiose rispetto al "ceppo classico" del virus - sono diventate predominanti sul territorio italiano. Secondo una stima, oltre il 70% dei nuovi positivi in Veneto avrebbe contratto la variante inglese del covid.

Stante le evidenti difficoltà di fronte alle quali si troveranno i genitori lavoratori con i figli costretti a casa, il presidente Luca Zaia, nel corso dell'incontro tra Conferenza dei governatori e Governo di questa mattina, ha avanzato delle precise richieste. «Ho fatto appello - ha detto oggi - che già col nuovo decreto introduca il tema dei congedi parentali, dei bonus baby sitter e tutto quello che ne deriva per dare la luce in fondo al tunnel ai genitori».