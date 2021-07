Torna la Ztl estiva a Mirano

Da giovedì 29 luglio entrerà in vigore la zona a traffico limitato (Ztl) estiva nel centro di Mirano. L’area interessata dal provvedimento, come ogni estate, sarà la porzione di centro storico normalmente oggetto di Ztl permanente durante il weekend. Dal 29 luglio al 26 agosto, dunque, il traffico veicolare non potrà transitare tra le 21 e le 6, da lunedì a giovedì. Sono interessate:

via Dante Alighieri

l'area circostante piazza Martiri (via Bastia Entro, via Bastia Fuori e via Barche)

La Ztl permanente, invece, rimane in vigore con i consueti orari: venerdì dalle 21 alle 6 di sabato; sabato dalle 21 alle 6 di lunedì; festivi dalle 7 alle 6 del giorno successivo.

Torna così il provvedimento che consente ai miranesi e agli ospiti provenienti dai comuni vicini la possibilità di godere in sicurezza della passeggiata serale nel centro cittadino.