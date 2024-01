Attivo il portale del contributo d'accesso. Zuin: «Cerchiamo di rendere Venezia più vivibile»

È online da oggi, martedì 16 gennaio, il nuovo sito del contributo di accesso a Venezia cda.ve.it per il pagamento (o per l'ottenimento dell'esenzione) del ticket che sarà attivo, in forma sperimentale, in 29 giornate del 2024 considerate da "bollino nero". Chi vorrà entrare a Venezia in quei giorni (dal 25 al 30 aprile, dal 1° al 5 maggio, 11, 12, 18, 19, 25, 26 maggio, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 giugno, 6, 7, 13 e 14 luglio) avrà due possibilità: pagare il ticket oppure scaricare un Qr code di esenzione/esclusione. Solo residenti e nati nel comune di Venezia non dovranno fare nulla: per loro sarà sufficiente esibire un documento d'identità in caso di controlli.

«È un modo di disincentivare l'ingresso in città in quei giorni particolarmente affollati - commenta l'assessore al bilancio, Michele Zuin - e un modo per vivere meglio la città, sia come turista sia come residente. Abbiamo introdotto questa novità per il 2024 in modalità di sperimentazione. Portiamo avanti una battaglia per cercare di rendere vivibile Venezia».