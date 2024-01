Accordo tra Comune di San Donà e Hydrogen Park per alimentare i bus pubblici

Mobilità sostenibile con l’utilizzo di idrogeno verde: ieri nella sede Confindustria Veneto Est di Venezia è stato firmato l'accordo tra Comune di San Donà di Piave e Hydrogen Park, che gestirà i quantitativi di idrogeno necessari all’impianto di alimentazione degli autobus del trasporto pubblico. Un'intesa per la transizione energetica della mobilità urbana verso fonti rinnovabili, a completamento del prossimo bando di gara del Comune di San Donà per realizzare un impianto di produzione di idrogeno verde nell’area ex caserma Tombolan Fava.

La fornitura di energia da fonte rinnovabile ora dipendente dall’impianto fotovoltaico costituisce una fonte discontinua di energia che può dare luogo a momenti di sovrapproduzione o mancata produzione, dipendendo da fonte solare. Hydrogen Park è in grado di fornire o assorbire per conto del Comune i quantitativi differenziali di idrogeno necessari per coprire momenti di produzione scarsa o eccedente, garantendo così la continuità al servizio pubblico di mobilità convertito a idrogeno. L’accordo ha durata di due anni ed è rinnovabile.

«Questo innovativo accordo con Hydrogen Park, che ringrazio, ci consentirà di garantire la sostenibilità della nuova centrale a idrogeno nell’ex caserma Tombolan Fava per la quale è stata presentata una domanda di partenariato pubblico-privato in corso di valutazione - commenta Alberto Teso, sindaco di San Donà -. Un progetto rivoluzionario, che comporta investimenti per 20 milioni di euro e che porterà nel nostro Comune l’unico impianto di questo tipo nel nord Italia. Lo sviluppo sostenibile è un modello di rilancio dell’economia che può creare ricchezza, posti di lavoro qualificati e benessere, un obiettivo rispetto al quale vogliamo diventare punto di riferimento per tutto il Veneto Orientale».

«L’accordo siglato con il Comune di San Donà di Piave costituisce un primo esempio concreto di banca dell’idrogeno, un progetto-pilota di Hydrogen Park per la garanzia dei quantitativi differenziali determinati dalla discontinuità delle fonti rinnovabili, replicabile in ogni territorio - sostiene Andrea Bos, presidente Hydrogen Park -. Tramite i suoi soci Hydrogen Park diventa una piattaforma di interscambio con la doppia funzione di deposito e rilascio di idrogeno verde. Un servizio all’avanguardia che conferma il ruolo del consorzio come primo punto di applicazione della strategia energetica europea basata sulla molecola verde».