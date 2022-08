Edili, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro delle imprese del territorio

Dopo più di 10 anni, arriva l'accordo per il rinnovo del contratto di lavoro degli addetti delle imprese edili e industriali del territorio. Oltre 6 mila i lavoratori interessati. Tra le novità: il premio variabile legato all'andamento congiunturale del settore; l'adeguamento del costo del pasto; la nuova disciplina delle trasferte per raggiungere i cantieri. I sindacati Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil, e Ance Venezia, hanno sottoscritto il rinnovo del contratto collettivo provinciale. L’accordo, in vigore dal primo settembre 2022 per il biennio 2022-2024, riguarda gli oltre 6 mila addetti tra operai e impiegati che lavorano nel Veneziano e potranno contare su precise misure che tengono conto delle particolarità locali.

Tra i punti dell'accordo è previsto l'adeguamento del buono pasto, a carico delle aziende, per calmierare gli aumenti applicati dalle strutture di ristoro veneziane che penalizzavano soprattutto i lavoratori impiegati nel centro storico della città. Allo stesso modo è stato innovato l’istituto della trasferta, legandola ai tempi di percorrenza per raggiungere i cantieri di lavoro. I segretari territoriali Giulio Agnoletto della Feneal Uil, Andrea Grazioso della Filca Cisl e Laura Pastrello della Fillea Cgil e il presidente di Ance Venezia Giovanni Salmistrari hanno espresso soddisfazione. «I risultati raggiunti con la sottoscrizione degli accordi territoriali confermano il ruolo centrale della bilateralità nel sostenere la formazione professionale, la prevenzione, la salute e sicurezza sul lavoro, il contrasto al lavoro irregolare e la regolamentazione degli appalti e subappalti, in un momento di forte crescita come quello attuale - sottolineano dalle parti - È necessario dare risposte economiche a tutti i lavoratori edili, e tenere alto il livello di attenzione sui temi della prevenzione e sicurezza sul lavoro, contrastando la concorrenza al ribasso fra dipendenti improvvisati o disinvolti che inquinano il mercato a danno delle imprese serie e strutturate». Con questo contratto, hanno aconcluso: «si è voluta ribadire l’importanza, la dignità e la qualità del lavoro in edilizia, oggi più che mai settore trainante per l’economia del nostro territorio e potenziale motore per l’occupazione di tanti giovani».