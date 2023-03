Crédit Agricole si aggiudica la tesoreria dell'università Iuav

Crédit Agricole Italia diventa tesoriere dell’università Iuav di Venezia, una delle più importanti realtà italiane di insegnamento, alta formazione e ricerca nel campo della progettazione di spazi e ambienti abitati dall’uomo. L’accordo, di durata quinquennale (2021-2027 con possibilità di rinnovo), non si limita ai servizi di cassa ma mette a disposizione degli studenti CartaConto Università, la carta multiservizi con funzione di badge identificativo e di accesso agli spazi universitari che in più offre tutte le funzionalità di una carta di pagamento bancaria con Iban.

La banca sta studiando inoltre offerte di prodotti e servizi dedicati a studenti, personale docente e tecnico-amministrativo di Iuav, incluso il finanziamento agli studi per gli studenti (c.d. “prestito d’onore”), nonché iniziative specifiche volte ad offrire agevolazioni extrabancarie, riducendo – per citare un esempio - i costi di accesso all’Ateneo, promuovendo al contempo la mobilità sostenibile.

«L’università Iuav di Venezia - ha dichiarato Giovanni Silvano, responsabile della direzione affari e Agri-Agro di Crédit Agricole Italia – è una delle più autorevoli realtà dell’alta formazione del nostro Paese, con quasi un secolo di storia e oltre 4.300 studenti iscritti. Siamo pertanto orgogliosi di essere stati scelti come partner bancario e finanziario: pensiamo di poter offrire un valore aggiunto in termini di servizi e di esperienza maturata con altre prestigiose università italiane che già operano con noi».

«L’accordo - aggiunge Maddalena Bassani, referente del rettore per il diritto allo studio - nasce in un momento di forte progettualità per il nostro ateneo, su vari fronti. Stiamo valutando nuove opportunità per gli studenti, che grazie alla CartaConto multifunzione potranno beneficiare di facilitazioni per accedere ai servizi e per partecipare alle attività culturali della città, anche tramite l’attivazione di accordi e convenzioni con le diverse realtà logistiche e culturali veneziane. Grazie a questa nuova collaborazione intendiamo incentivare e agevolare la partecipazione degli studenti alla vita della comunità Iuav, ma anche alla vita della città di cui il nostro ateneo è parte attiva».