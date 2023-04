Affitti brevi, rete Alta tensione abitativa: «Fissare delle soglie di compatibilità»

Venezia al forum dell'Abitare a Milano: a fine marzo l'architetto Giovanni Leone della rete Alta tensione abitativa ha portato la proposta di legge elaborata dall'associazione alla discussione sulle locazioni turistiche e gli affitti brevi organizzata nel capoluogo meneghino. In base alle cifre Eurostat l'Italia è il terzo mercato europeo dopo Spagna e Francia nella ricettività di breve durata con formule quali il b&b, e rappresenta, secondo quanto emerso nel forum, un'eccezione in Europa nel senso che gli affitti brevi da noi sono stati regolati solo dal punto di vista urbanistico e delle politiche per la casa, non ad esempio con delle norme fiscali. Esiste il codice identificativo, per tentare di misurare il fenomeno, ma non ci sono autorizzazioni e licenze per regolarlo. C'è un'eccezione che è appunto quella di Venezia su cui è stata votata una legge mentre è aperto un dibattito sulla ricerca di una compatibilità fra le esigenze dell'abitare di lungo periodo e gli affitti turistici brevi.

Le soglie

In termini generali siamo d'accordo che la sharing economy vada tutelata - ha esordito Leone - tuttavia l'espansione delle locazioni brevi è oggi senza freni, è dilagata in maniera incontrollata provocando danni sul tessuto urbano e sociale della società. A Venezia, dove il tema è particolarmente sentito - continua l'architetto - abbiamo presentato una proposta di legge a livello locale poi a Roma e infine ad un confronto che ha coinvolto il livello europeo poiché riteniamo vadano costruite delle soglie. Ci chiamiamo "Alta tensione abitativa" perché pensiamo che la regolazione possa riguardare tutte le località e le città che sulla base di alcuni criteri di misurazione, come appunto il rapporto tra il numero di posti letto per abitanti e quello per i residenti, condividono gli stessi problemi. Quando emergono situazioni come quella di San Polo a Venezia, dove trovano più facilmente alloggio i turisti che i cittadini, sappiamo di essere davanti a un problema di tutela delle comunità e dei centri storici».

L'aggregazione

Quando le locazioni turistiche sono troppe insomma, per Giovanni Leone i Comuni dovrebbero avere, nell'ambito di una cornice generale nazionale, la possibilità, proprio come a Venezia - dove esiste già grazie all'emendamento del deputato del Partito Democratico, Nicola Pellicani - di fissare delle soglie. Una proposta nazionale che coinvolga le amministrazioni locali più vicine al territorio, con la possibilità di differenziare le regole da un'area all'altra. «Ciò che conta - afferma Leone - è evitare l'aggregazione. Se un cittadino affitta una camera a casa sua, può farlo senza dichiarare nulla, ma se affitta tutta la casa dovrebbe essere posta una soglia temporale, che per noi è di tre mesi all'anno. Proponiamo che il Comune rilasci delle autorizzazioni, per ogni attore una licenza, diversamente da ciò che accade oggi e che ha dato vita a vere e proprie attività imprenditoriali aggregate».

La rotazione

Ultimo principio portato al forum dalla rete Alta tensione abitativa, è quello della rotazione. «Attraverso un bando, ogni 5 anni, viene data l'opportunità a tutti di inserirsi negli affitti brevi. La nostra rete ha portato all'emendamento Pellicani per cui ora a Venezia c'è la straordinaria possibilità di sperimentare questa regolamentazione. Finora - dice l'architetto - il sindaco Luigi Brugnaro non ha emanato ordinanze. La nostra proposta sarà portata ora in Regione per una discussione con tutti i portatori d'interessi».