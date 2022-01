Niche si aggiudica un ramo d'azienda della Slim Fusina Rolling

La società Niche Fusina Rolled Products si è aggiudicata un ramo di azienda della Slim Fusina Rolling di Malcontenta. Si tratta di fonderia e laminatoio (per la produzione di alluminio) che la compagnia acquista, con rogito fra un mese, al prezzo base di 14 milioni e 470 mila euro. L'asta di ieri al tribunale di Rialto è andata deserta e la Niche, che aveva già presentato l'offerta irrevocabile e vincolante agli atti del concordato, nel 2021, ha confermato l'investimento.

Il ramo d'azienda si può considerare salvo e con esso la produzione e il lavoro: i lavoratori in ballo sono oltre 250, più altre centinaia occupati nell'indotto. Slim Fusina Rolling è finita in difficoltà un paio d'anni fa e le sue prospettive di continuità sono state messe in discussione dalla crisi, portata sul tavolo della Regione e arrivata poi al ministero dello Sviluppo economico. Già nel 2021 si era manifestato l'interesse della Niche Fusina Rolled, azienda operante nell'alluminio, a rilevare in continuità la Slim Fusina, contando sulla partecipazione dello Stato, attraverso il contributo, con circa 10 milioni di euro, di Invitalia. Oltre ai 14 milioni e 470 mila euro Niche avrà l'accollo dei debiti e la fideiussione di 12 milioni e 600 mila euro per eventuali danni ambientali, come si legge nei documenti dell'asta. Un ammontare che va oltre i 50 milioni (meno i 10 di Invitalia). Ora saranno i creditori, il 10 maggio di quest'anno, a decidere a maggioranza per l'approvazione o la bocciatura della proposta di concordato. In ogni caso la Slim Fusina può continuare a produrre e mantenere in attività i dipendenti.