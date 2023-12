Chiude il superbonus: oltre 1,5 miliardi per la riqualificazione energetica delle case veneziane

Con la fine dell'anno si chiude l'era del superbonus 110%, la misura che, pur tra molte difficoltà, ha permesso di migliorare l'efficienza energetica di centinaia di migliaia di abitazioni in tutta Italia. Secondo i dati presentati oggi dall'Ance, l'associazione costruttori edili, in provincia di Venezia il totale degli investimenti ammessi a detrazione supera il miliardo e mezzo di euro, per quasi 10mila unità coinvolte (tra condomini e case unifamiliari), equivalenti al 6-7% del patrimonio immobiliare totale.

È stata una manovra imponente (in tutta Italia gli investimenti ammontano a quasi 97 miliardi), che ha portato benefici sul piano ambientale e trainato l'economia, anche se la percentuale delle abitazioni coinvolte resta ancora bassa. «Non è un risultato deludente, ma non basta - commenta Giovanni Salmistrari, presidente di Ance Venezia -. Il superbonus ha permesso di intervenire su una quota minima del patrimonio edilizio e lo Stato dovrà trovare ora altre soluzioni, studiando nuovi sistemi di incentivi. È necessario per rispondere alle direttive dell'Europa e per poter disporre di case con maggiore efficienza energetica, un obiettivo che non può essere lasciato all'iniziativa dei singoli proprietari». Sul piano economico, ricorda Salmistrari, «non solo il comparto edilizio, ma tutta la filiera ha tratto giovamento dal superbonus, in particolare l'industria legata al settore delle costruzioni. Possiamo dire che, senza i bonus, il Pil non avrebbe avuto questo rimbalzo».

Con la scadenza dei termini, però, rischiano di nascere nuove difficoltà: al 30 novembre si registrava ancora un 10-12% di lavori non conclusi, e almeno una parte di questi non ce la farà entro il 31 dicembre. «È una situazione che ci preoccupa - dice l'Ance - perché porterà a moltissimi contenziosi e causerà grossi problemi economici alle imprese, che non riusciranno a portare gli importi in detrazione. Abbiamo chiesto al governo una proroga per portare a detrazione almeno quanto fatto fino a fine anno, ma per ora senza risultati».

Al di là delle preoccupazioni per il futuro, il 2023 è stato un anno più che positivo per il settore dell'edilizia, trascinato dal bonus 110% ma anche da tutti gli altri (sisma, facciate, ristrutturazione). La conferma emerge dai dati della Cassa edile di Venezia, tutti positivi: +9,52% di ore lavorate rispetto all'anno precedente, +12,28% di operai impiegati e +5,93% di imprese attive. «Viviamo un momento favorevole, che segna una ripresa dopo anni di fatica - spiega Salmistrari -. Nel 2024 il lavoro sarà ancora molto, soprattutto per i cantieri del Pnrr, ma è chiaro che non possiamo aspettarci un futuro all'altezza della crescita vista quest'anno».

Alcune criticità, in particolare, rischiano di azzoppare il comparto: «La carenza di manodopera sarà il tema principale dei prossimi anni - segnala Salmistrari - e deriva dal trend demografico, un invecchiamento progressivo della popolazione che ha conseguenze rilevanti sul mondo del lavoro: escono più lavoratori di quelli che entrano. Un grande aiuto potrà arrivare dall'immigrazione», ma è necessario agevolare il fenomeno: «Non bastano i protocolli e i corsi di formazione, servono formule per permettere ai migranti di trovare alloggi: è uno degli scogli maggiori».