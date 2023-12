Via libera al bilancio di previsione 2024-26 della Regione Veneto

Con 33 voti a favore e 9 contrari, il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2024-26. «Siamo stati la prima regione italiana ad approvare la manovra finanziaria del prossimo triennio - commenta il governatore, Luca Zaia -, che ci traghetta verso l’anno nuovo con capitoli definiti e risorse stanziate. Un risultato che è l’espressione di un poderoso lavoro di squadra».

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il bilancio di previsione «cuba complessivamente 18 miliardi e 200 milioni di euro, e con l’approvazione del collegato alla Legge di Stabilità - spiega l'assessore al Bilancio e alla programmazione, Francesco Calzavara - riusciamo a dare copertura, già dal primo gennaio 2024, a dei progetti significativi che toccano diverse aree». Nella sanità e nel sociale sono previsti interventi in materia di salute mentale per 7 milioni e 300mila euro, mentre nell’area ambiente e territorio sono stati confermati 750mila euro complessivi per l’adeguamento idraulico del nodo di Bovolenta (Padova) e 3 milioni di euro per la realizzazione del velodromo di Spresiano (Treviso).

Ancora, nell’ambito culturale sono stati stanziati 80mila euro per lo studio architettonico del percorso esperienziale del museo internazionale del vino a Verona, e 100mila euro per le celebrazioni del 700° anniversario della morte di Marco Polo. Per l’area di protezione civile viene confermato l’impegno per l’implementazione del numero unico di emergenza europeo con a disposizione 6 milioni e 500 mila euro per il 2024. A conclusione dei lavori, è stato presentato anche il cosiddetto maxiemendamento finale di circa 5,5 milioni di euro, 4 dei quali destinati alla riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.

«Il quadro complessivo che esce da questa manovra ricalca la nostra politica economico-finanziaria - prosegue Calzavara -, certificata da bilanci approvati senza ricorrere all’esercizio provvisorio e sempre con saldi positivi, con la stabilità delle entrate e la sostenibilità associata ad una gestione efficiente delle spese, garantendo la qualità e l’efficacia del servizio sanitario regionale, ma soprattutto la bassa pressione fiscale sinora adottata».