Bilancio, manovra da 5 milioni per aiutare le categorie in difficoltà

Un nuovo assestamento di bilancio del Comune di Venezia cerca di rispondere alla situazione di crisi di alcune categorie. A spiegarlo è l'assessore Michele Zuin, dopo che il provvedimento è stato approvato dalla giunta: «Viene prevista l'esenzione per le quote relative ai canoni ed ai consumi delle associazioni sportive e piscine anno 2022 (costo 1,2 milioni di euro); l'esenzione canone unico patrimoniale (Ex Cosap) per plateatici per un ulteriore mese e mezzo (costo 750mila euro) che si aggiungono ai 3 mesi di esenzione riconosciuti dallo Stato».

Ancora, «l'integrazione del bando contributi agli artigiani per 1 milione di euro (per un totale complessivo di 1,5 milioni di euro); lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per aiuti alle famiglie per poter così far fronte al caro utenze; lo stanziamento di 200mila euro per aiuti alle scuole private; lo stanziamento di ulteriori 300mila euro per contributi alla Fenice; e l'integrazione dei fondi per le sagre e le feste di quartiere per 40mila euro».

«Oggi viene quindi varata - continua Zuin - una manovra espansiva di sostegno e sviluppo», una «politica di sostegno ai cittadini in questa uscita difficile dalla pandemia e dalle criticità aggiuntive create dal conflitto in Ucraina. Abbiamo messo a disposizione dei cittadini un contributo che li aiuterà ad affrontare il maggior costo delle bollette. Abbiamo inoltre incrementato il fondo per i contributi a favore degli artigiani che hanno subito perdite dei ricavi in questi anni. Continuiamo, anche quest'anno, a supportare lo sport, azzerando i costi per i consumi e i costi delle concessioni degli impianti, permettendo così alle società di svolgere le loro attività che sono fondamentali per i nostri giovani».

In totale si impegnano circa 5 milioni di euro per il 2022 che si aggiungono ai quasi 20 milioni impegnati per queste azioni di sostegno nel 2020 e 2021, gli anni peggiori di questa pandemia.