Quasi 900 assunzioni nella sanità e nel pubblico, ma a Venezia mancano case

Quasi 900 assunzioni nel pubblico impiego a Venezia, ma c'è bisogno di alloggi per il personale. «Se il tema non viene affrontato subito, rischia di rendere meno attrattivo il territorio, con il rischio di un inverno economico e demografico». A lanciare la questione è la Cisl Venezia alla luce delle 870 nuove assunzioni previste nel settore pubblico. Se non s’interviene in fretta, molti posti di lavoro rischiano di restare inoccupati. «Il calo demografico, il costo elevato delle case, e la loro difficoltà di reperimento nel mercato locale – rileva il segretario generale della Cisl Venezia Michele Zanocco – generano, nel pubblico impiego e sanità, sino al 30 per cento di rinunce al posto di lavoro: anche le forze dell’ordine, gli insegnanti e il personale Ata soffrono di queste difficoltà».

E nel settore privato, secondo la Cisl veneziana, non va meglio. «Già oggi c’è un fabbisogno di oltre 30 mila posti di lavoro non coperti, le aziende sono in affanno nel reclutamento di lavoratori in tutte le professionalità e competenze sia per i posti a tempo determinato o stagionali nel mondo del turismo e del commercio, così come nell’industria manufatturiera metalmeccanica, chimica, delle costruzioni e nell’agricoltura. E le prospettive non sono in miglioramento dato l’invecchiamento della popolazione che porterà all’uscita dal lavoro per pensionamento di oltre 50 mila persone entro cinque anni», prosegue Zanocco. Nella sanità pubblica e privata questo si traduce, dice il sindacato, nella difficoltà a garantire standard adeguati di servizi per la carenza di medici, infermieri, operatori socio-sanitari e tutti gli attori del comparto dell’assistenza.

«Nel privato, invece, la fuga di aziende dal nostro territorio rischia di far crollare l’economia locale, con ricadute sociali pesanti per l’intera popolazione. Proponiamo, pertanto, che la Città Metropolitana istituisca e coordini un tavolo operativo che raccolga tutti i soggetti economici e sociali, pubblici e privati per identificare le soluzioni abitative necessarie per attirare e radicalizzare nel Veneziano lavoratrici e lavoratori del pubblico e del privato, con l’obiettivo di garantire la tenuta economica e il tessuto sociale della provincia», commenta il segretario generale della Cisl Venezia.

Nei prossimi mesi, la provincia di Venezia sarà interessata da un arrivo massiccio di dipendenti, che saranno collocati in vari ambiti come la pubblica amministrazione, il ministero dell’Interno, l’Inps, la sanità e gli enti locali. Questo tramite concorsi e selezioni già ultimate o in procinto di esserlo. «Ma se in passato lasciar correre un posto nel pubblico faceva notizia – osserva il segretario generale della Fp Cisl Venezia Massimo Grella –, oggi stiamo vivendo una fase del tutto opposta. Intanto c’è da registrare una minor partecipazione alle selezioni e, soprattutto, si segnalano molti casi di persone che le vincono ma poi non si presentano alla firma del contratto non appena si vengono a conoscere le reali condizioni. Ancor più grave quando la sede di lavoro è nel centro storico di Venezia o nelle località turistiche; il motivo principale è legato alle retribuzioni, per niente competitive e, specialmente alla difficoltà di reperire degli alloggi». Per Grella andrebbe ripensato il modello complessivo, pena: servizi pubblici non più in grado di garantire la qualità al cittadino. I nuovi concorsi nella pubblica amministrazione permetteranno di avere nella nostra provincia 360 persone nelle Agenzie fiscali così ripartite: 300 in quella delle Entrate e 60 in Dogana. Altri 10 andranno al ministero dell’Interno come funzionari.

Novità anche per quanto riguarda un altro pacchetto di 500 nuovi arrivi; 100 andranno all’Inps e, altrettanti, in altri ministeri. Non solo, nei prossimi mesi, entro la fine del 2024, in 200 troveranno posto tra la sanità pubblica e quella privata. Per gli enti locali, ossia Regione, Città metropolitana e Comuni, arriveranno 100 nuovi dipendenti attraverso i concorsi. Si tratta di contratti, per la stragrande maggioranza, a tempo indeterminato, mentre di recente nella sanità ci sono stati degli arrivi anche a termine. Queste assunzioni, spiega la Cisl, giungono dopo circa 25 anni. In quasi tutti gli enti, negli ultimi tre decenni ne sono state fatte in numero molto modesto, a volte anche in mobilità. Di più, con il blocco voluto da diversi governi, sono saltati anche i passaggi generazionali di competenze.

«Buone notizie se guardiamo il numero di futuri occupati ma non soddisfa il fabbisogno generale; se da un lato Venezia è in linea con gli altri territori, dall’altro lato avrebbe bisogno di necessità maggiori perché sede di uffici regionali. Nelle amministrazioni comunali, ad esempio, hanno assunto soprattutto dei funzionari, che dovranno ricevere la necessaria formazione e in un secondo momento potranno essere utili nei vari servizi», commenta il segretario Fp della Cisl. «L’età media del pubblico impiego ora è molto alta (55 anni) e, a fronte di uscite mai rimpiazzate negli ultimi vent’anni, in futuro ci sarà bisogno di altre assunzioni anche tenendo presente il cambio dei processi lavorativi e, soprattutto, facendo riferimento alle necessità dei cittadini, delle imprese e dei pensionati».