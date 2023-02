In tre mesi previste 24 mila assunzioni nel Veneziano, ma mancano competenze

Sono 133 mila e 670 le assunzioni previste dalle imprese in Veneto nel primo trimestre del 2023, 10.670 in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (+8,7%), 24 mila delle quali nella città metropolitana di Venezia.

Un domanda di lavoro su due vacante

La domanda di lavoro è rivolta per un terzo a giovani under 29, ma una su due (49,7%) rischia di rimanere vacante, per mancanza di profili o competenze inadeguate. Un mismatch che continua a riguardare i laureati, dagli economisti agli ingegneri, dal personale medico-sanitario ai matematici, dagli informatici ai filosofi: sono 7.220 quelli richiesti dalle imprese in Veneto nel solo mese di gennaio, il 52,1% di difficile reperimento, con punte del 65,9% per ingegneri elettronici e informatici. Ma la stessa situazione riguarda anche i diplomati, soprattutto in ambito meccatronico, digitale, efficienza energetica, sostenibilità e moda, con 710 diplomati ricercati dalle imprese nel mese di gennaio, e più della metà introvabili.

È così che la scelta del percorso post-diploma più idoneo, secondo le attitudini ma anche il lavoro che cambia, è il cuore di "E dopo il diploma? Cosa farai da grande?", il progetto di Confindustria Veneto Est, con il patrocinio dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto. Un format rinnovato, realizzato in collaborazione con il network di "performattori" Teatro Educativo per una platea potenziale di 140 istituti superiori delle province di Venezia, Padova, Treviso e Rovigo.

Si tratta di una lezione-spettacolo con sketch formativi, video, animazioni, interazioni con sondaggi su smartphone e testimonianze, rivolta per la prima volta a studentesse e studenti di terza, quarta e quinta superiore (e ai loro genitori) per accompagnarli nel delicato passaggio dalla scuola secondaria ai percorsi successivi (università, Its o mondo del lavoro). A partire da una conoscenza consapevole delle imprese del proprio territorio. L’appuntamento con l'iniziativa è per domani, mercoledì 15 febbraio, dalle 18.30 alle 20, in diretta sul canale YouTube di Confindustria Veneto Est.

«Aiutare famiglie e studenti a scegliere con consapevolezza il loro futuro dopo il diploma di maturità è un compito fondamentale, a cui come imprenditori non possiamo e non vogliamo sottrarci. - spiega Francesco Nalini, consigliere delegato di Confindustria Veneto Est per l'education - Dopo aver dedicato le prime tre edizioni ai ragazzi delle scuole medie, quest’anno abbiamo scelto di rivolgerci a studentesse e studenti più grandi, più vicini alla scelta dei percorsi di istruzione superiore e all’ingresso nel mondo del lavoro, con un approccio interattivo pensato per stimolare la loro curiosità e partecipazione. Se vogliamo coltivare e trattenere i nostri talenti, recuperare competitività nel capitale umano, dobbiamo raccontare ai giovani la qualità e modernità delle imprese del loro territorio, le opportunità di crescita e miglioramento che offrono, per migliorare i processi di inserimento dei giovani in azienda e vivere da protagonisti il lavoro del futuro».