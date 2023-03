Dipendenti della cooperativa Primavera ancora senza stipendi, è sciopero il 14 marzo

I dipendenti della cooperativa Primavera il prossimo 14 marzo incroceranno le braccia non avendo ricevuto risposte concrete in merito al pagamento degli stipendi. A riferirlo è la Funzione pubblica della Cgil di Venezia. «Mancano almeno 3 mensilità, oltre ad altri crediti e al trattamento di fine rapporto (tfr), e a questo si aggiunge la preoccupazione per la continuità occupazionale e dei servizi. Una situazione inaccettabile - commenta Chiara Cavatorti (Fp Cgil Venezia) - Si dice che non si vive di solo salario, ma sicuramente non si vive senza», continua la sindacalista dopo aver incontrato i lavoratori e le lavoratrici e la società.

La cooperativa sociale Primavera di Mirano svolge servizi di pulizia, disinfezione e sanificazione di uffici, asili, scuole, case di riposo e mense, cura il verde pubblico e i parchi. «Non ha presentato alcun piano industriale, né alcun piano di rientro dalla situazione debitoria in cui si trova – prosegue Cavatorti - Perde lavoratori e perde appalti, ma non ritiene di mettere in sicurezza i dipendenti e i soci rimasti». Nessuna replica al momento dal Consorzio Zorzetto di cui la cooperativa Primavera fa parte. «È necessario - conclude Cavatorti - che il Consorzio intervenga con le cooperative consorziate, e che si faccia garante della continuità dei servizi e dell'occupazione anche attraverso l’apertura dei tavoli con le relative committenze».

Il Consorzio sociale unitario Zorzetto - si legge sulla pagina web - "nasce per promuovere l’integrazione tramite la creazione di occasioni di lavoro che consentano un’occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Attraverso i propri soci, il csu Zorzetto opera nel territorio della Città metropolitana di Venezia al fine di massimizzare l’integrazione lavorativa e sociale, con particolare attenzione alle persone svantaggiate».