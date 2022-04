Buoni benzina per sostenere i dipendenti: la scelta di Atena spa, che cerca personale

Buoni benzina per i dipendenti. Ha deciso di metterli a disposizione un'azienda di Gruaro, la Atena spa, associata di Confapi Portogruaro, per sostenere i suoi lavoratori alle prese con i rincari del periodo. Atena, presente sul mercato dell’edilizia da oltre 30 anni, produzione storica nella realizzazione di controsoffitti e rivestimenti metallici, ha deciso di attivare con effetto immediato la novità prevista dal decreto energia: una misura pensata per dare un sostegno effettivo alle famiglie a fronte dell’aumento dei costi energetici.

Attualmente in azienda operano circa centocinquanta addetti, di cui ottanta in produzione, e la società, in forte espansione, sta cercando nuovo personale. Sono una decina le posizioni lavorative aperte, dalla produzione agli uffici, in vista dell’ampliamento del comparto costruzioni e dell'aumento degli investimenti. «Interessante è il ruolo all’interno del reparto speciale, dove la direzione vuole inserire un giovane talento che possa arrivare ad avere le competenze per operare in autonomia su tutti i macchinari - commenta Margherita Schileo, human resource manager di Atena - È un percorso professionalizzante poiché permette di acquisire conoscenze sulla lavorazione della lamiera, oggi molto richieste».

Sono aperte, inoltre, le posizioni di magazziniere, mulettista e operatori bordo macchina, specie per la divisione dei sistemi a secco: un segmento sul quale Atena sta investendo in modo significativo con la costruzione di nuovo capannone che sarà destinato esclusivamente alla produzione di profili per cartongesso. Per gli uffici, invece, Atena è alla ricerca di due progettisti con conoscenza del disegno tecnico per le costruzioni civili e navali e dei relativi software di progettazione 3D Solid Edge. L’obiettivo è quello di inserire due figure per gestire in completa autonomia la progettazione esecutiva delle commesse assegnate interfacciandosi in modo proattivo con tutti i reparti coinvolti quali commerciale, acquisti, produzione e logistica.