Consiglio metropolitano, Atvo valuta l'acquisto delle quote del trasporto Brusutti

Di cui detiene già il 49%. «Se questa trattativa va in porto l'azienda ottiene lo spazio di sosta per gli automezzi Atvo che la privata ha in aeroporto a Tessera e l’acquisizione delle linee per Cortina strategiche in vista delle Olimpiadi del 2026»

Piastre sportive e potenziamento rete e wi-fi negli istituti scolastici, olttre a fondi per le manutenzioni delle strade provinciali: il Consiglio metropolitano approva all’unanimità una manovra al bilancio di previsione 2021-2023.

«I giovani e la scuola continuano a essere una priorità per la Città metropolitana», afferma il sindaco metropolitano Luigi Brugnaro, dopo aver presenziato venerdì mattina al Consiglio metropolitano riunito in videoconferenza. È stata approvata all’unanimità un manovra finanziaria al bilancio di previsione che mette a disposizione 5,6 milioni di euro nel Dup (Documento Unico di Programmazione) 2021-2023 di avanzo destinato ad investimenti pubblici. Si tratta di risorse finanziarie trasferite alla Città metropolitana dal ministero dell’Istruzione e del ministero delle Infrastrutture.

Nel corso della seduta del Consiglio è stato dato mandato ad Atvo, società di cui la Città metropolitana è socia di maggioranza, di valutare con una perizia l'acquisto del restante 51% delle quote della società del trasporto Brusutti di cui detiene già il 49%. «Se questa trattativa dovesse andare in porto e trovare le condizioni allineate alle perizie del valore dell’azienda torneremo in consiglio per avanzare una proposta d’acquisto – ha aggiunto Brugnaro -. I vantaggi di questa operazione sarebbero lo spazio di sosta per gli automezzi Atvo che Brusutti ha in zona aeroporto a Tessera, l’acquisizione delle linee per Cortina che diventerebbero strategiche in vista delle Olimpiadi invernali del 2026 ma anche un la possibilità di sfruttare un parco mezzi performanti per le scuole e per le linee turistiche per le scuole, oltre a salvare posti di lavoro con autisti che andrebbero assorbiti nelle linee dei percorsi che già effettua Atvo».

Tra le opere previste c’è la realizzazione di nuove piastre sportive all’interno di aree scolastiche, attrezzature per istituti superiori, lavori per il collegamento della fibra ottica e il potenziamento del collegamento wi-fi sempre negli edifici di secondo grado oltre a nuove pavimentazioni delle palestre per un importo complessivo di 1.462.910 euro. «La pandemia - ha detto Brugnaro - ci ha insegnato che la digitalizzazione è un elemento imprescindibile e quindi abbiamo deciso di dotare tutti gli istituti superiori di collegamenti a internet affidabili ed efficienti per non lasciare indietro nessuno». Oltre alla scuola nuovi investimenti sono previsti per il Piano digitalizzazione territorio metropolitano per l’avvio del progetto Con.Me convergenza digitale metropolitana oltre al potenziamento del sistema delle porte di ingresso di videosorveglianza dei varchi stradali sulle strade provinciali. Per la manutenzione della viabilità sono stati destinati 1.525.751 euro, mentre 2.112.000 verranno utilizzati per interventi diffusi su istituti scolastici ed interventi a San Servolo che necessita dell’adeguamento del certificato di prevenzione incendi e per lavori a villa Ferretti Angeli.

Nel corso del Consiglio metropolitano è stato reso noto che nel corso del 2021 sono state registrate ulteriori maggiori entrate in virtù dei trasferimenti ministero per le Infrastrutture per l’aggiornamento del Piano strategico metropolitano (40 mila euro), trasferimenti regionali per opere urgenti e imprevedibili viabilità per 40,8 mila euro e ulteriori 80 mila euro dal Commissario emergenza marea eccezionale di novembre 2019 per interventi su ponte adiacente Istituto Venier di Venezia. Si prevede anche un contributo di 256 mila euro a favore di San Servolo srl, utilizzando risparmi registrati per utenze e personale dirigente, per consentire la riduzione del 50% (come nel 2020) dei canoni concessori alle imprese della laguna di Venezia che utilizzano aree per allevamento delle vongole. Un sostegno, questo, che va al mondo della pesca che viene considerato un patrimonio per il territorio. Nuove maggiori entrate saranno destinate a interventi di manutenzione straordinaria ponti e viadotti per un totale di 11,4 milioni di euro nel triennio 2021-2023.