Bandi aperti per l’assunzione di netturbini e autisti Veritas

Ancora aperti i bandi per l’assunzione di netturbini e autisti da impiegare in tutto il territorio di Veritas. Gli operatori ecologici devono essere in possesso della patente B, per gli autisti serve la patente C e il certificato CqC. I contratti sono a tempo determinato e indeterminato, dopo aver superato il periodo di prova.

La retribuzione è quella prevista dal Contratto nazionale di lavoro dei servizi ambientali, con l’aggiunta del premio di produttività e di un’indennità in caso di distanza superiore a 30 chilometri tra il luogo di residenza e quello di lavoro. I turni sono mediamente di sei ore, per cinque o sei giorni lavorativi.vChi fosse interessato può rivolgersi alle agenzie interinali o alle società di ricerca del personale incaricate da Veritas e che si trovano nelle provincie di Venezia, Treviso e Padova. L’elenco si trova nella sezione "Lavora con noi del sito www.gruppoveritas.it" (https://www.gruppoveritas.it/lavora-con-noi), dove sono reperibili tutte le informazioni necessarie. Ulteriori inews: 041.7291111.