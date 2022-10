Bauer, c'è uno spiraglio. Venerdì le parti lavorano per bloccare 200 licenziamenti

Un ammortizzatore sociale per mettere al sicuro 200 lavoratori: sulla costruzione di una cassa integrazione adeguata al caso Bauer dovranno lavorare venerdì tutte le parti, dalle organizzazioni sindacali alla proprietà dello storico hotel veneziano, fino alla Regione Veneto e l'Ebt, l'ente bilaterale. Questo faranno venerdì attorno a un tavolo, proprio all'interno dell'albergo a partire dalle 11.30, tutti gli attori coinvolti per provare a dare un'alternativa al personale che rischia il licenziamento. Lo hanno stabilito ieri i funzionari del ministero del Lavoro a Roma che hanno incontrato tutti gli attori veneti, e hanno condiviso l’idea formulata dalle organizzazioni sindacali, rispetto all’applicabilità di un ammortizzatore sociale per salvaguardare i posti di lavoro.

L’hotel Bauer chiuderà infatti il primo novembre, per poi riaprire indicativamente tra aprile e maggio 2025. Circa 200 lavoratrici e lavoratori, tra contratti a tempo indeterminato, determinato e satagionali, senza ammortizzatori durante tutto il periodo rischiano di rimanere senza lavoro e senza entrate. Invece venerdì le parti cercheranno di arrivare a un accordo finalizzato alla richiesta dell’ammortizzatore sociale che blocchi la procedura di licenziamento collettivo, già avviata il 18 ottobre. Dopo mesi di trattative i dipendenti sperano in una positiva chiusura della vertenza.