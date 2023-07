Venezia, il consiglio approva l'assestamento di bilancio con il Bosco dello Sport

Il consiglio comunale veneziano approva la verifica degli equilibri di bilancio, confermando, tra l'altro, il recepimento del rifinanziamento governativo per il progetto del Bosco dello Sport per circa 93 milioni di euro. Il finanziamento è stato confermato da un decreto del ministro dell'interno, di concerto con quelli dell'economia e degli affari europei.

I fondi saranno impiegati per le opere a verde, di paesaggio e urbanizzazione, mentre lo stadio sarà finanziato con avanzo di amministrazione e mutui dal Comune di Venezia. «Parliamo di un vero e proprio bosco di 110 ettari», ricorda il sindaco Luigi Brugnaro. Il Comune poi ricorrerà a un mutuo per la realizzazione dello stadio e a propri fondi per il palasport. «Facciamo il palazzetto, questo è quello che passa in questa variazione - spiega Brugnaro -. Possiamo farlo perché, dei 300 milioni necessari, 200 li ha messi questa amministrazione facendo efficientamento. In parte sono mutui», che comunque «sostituiscono altri che vengono chiusi». Così a Venezia «si vedranno il calcio, il rugby, i grandi concerti». Tra le variazioni al bilancio di previsione 2023-2025, viene anche confermata l’iscrizione della tassa d’imbarco, ovvero il contributo di 2,5 euro a carico dei passeggeri in partenza dall'aeroporto Marco Polo.

Dalla giunta arriva poi la conferma dei progetti di rilancio per due importanti spazi culturali mestrini: il Palaplip di via San Donà e l'ex emeroteca di via Poerio, che saranno presi in gestione - come annunciato nelle scorse settimane proprio dal sindaco Brugnaro - dalla Fondazione Musei Civici. All'ex emeroteca, situata nel centro di Mestre, l'intenzione è di insediare attività culturali e artistiche, spazi di lettura, laboratori. Per quanto riguarda il Palaplip, dove il precedente progetto privato era fallito con la pandemia, l'idea è di creare un luogo di socialità con attività aperte al pubblico.