Crescono il traffico e gli introiti: Cav chiude il 2022 con un utile di 24,6 milioni

Si chiude con un utile di 24,6 milioni di euro il bilancio 2022 di Cav, Concessioni autostradali venete, società che gestisce il tratto di A4 tra Padova est e Mestre, il Passante e la tangenziale di Mestre. L'utile, come evidenziato dalla presidente Monica Manto e dall’Ad Maria Rosaria Anna Campitelli nel corso dell'assemblea degli azionisti, è aumentato di 16 milioni rispetto all'anno precedente. A determinare il risultato positivo è la netta ripresa del traffico dopo gli anni della pandemia (+10,11%), che ha portato i ricavi da pedaggio a un incremento di 10,4 milioni di euro (+7,80%), pur con le tariffe invariate rispetto al precedente esercizio. Un altro elemento determinante è stato il contenimento dei costi di gestione.

Gestione economica

Alcuni dati: il valore della produzione nel 2022 è stato di 167,3 milioni di euro (contro i 154,4 milioni del 2021), con un incremento di 12,9 milioni di euro (+8,36%). I ricavi da pedaggio (al netto di iva e dell’integrazione del canone di concessione Anas) risultano pari a 144 milioni di euro (+7,8% rispetto ai 133,6 milioni del 2021). Ulteriori 6,3 milioni di euro (contro i 5 del 2021) derivano da altri proventi, così suddivisi: 3,8 milioni da royalties su attività nelle aree di servizio, 1,5 milioni da compartecipazioni delle altre società autostradali ai costi di esazione e 1 milione per recupero spese.

I costi della produzione sono di 121,4 milioni di euro, incrementati di 4,2 milioni rispetto al 2021. I costi per servizi hanno registrato un aumento dell’11,36%, corrispondente a 35,3 milioni di euro: l’incremento deriva principalmente da maggiori costi per le manutenzioni, passati da 17,9 milioni a 19,8 milioni di euro (+10,6%) e dai costi dell’energia elettrica, passati da 2,6 milioni a 4,5 milioni di euro (+73,46%). Per quanto riguarda il project bond, al 31 dicembre 2022, dopo i rimborsi in quota capitale effettuati in corso d’anno, risulta un debito residuo di 442,2 milioni di euro sugli 830 milioni dell’obbligazione emessa nell’aprile 2016.

Innovazione

Nel consuntivo 2022 è ancora una volta consistente l’investimento per le e-Roads, le “autostrade intelligenti e digitali”, che con 4.478.664 euro ha proseguito nello sviluppo di nuove applicazioni in ambito C-Its (cooperative intelligent transport systems) e sistemi hi-tech di monitoraggio, prevenzione e manutenzione delle infrastrutture. L’obiettivo è arrivare in breve tempo a dotare la A4 e la A57 di tecnologie in grado di accogliere sistemi di guida autonoma evoluta e dispositivi di sicurezza. In quest'ambito è stato anche disposto un sistema di raccolta dei dati dei mezzi in transito che permette di verificare la massa dichiarata per i trasporti eccezionali; inoltre sono state installate una pesa a ponte e una pesa assi all’uscita della stazione di Mira-Oriago in A57 ed è stata avviata l’attività di monitoraggio di ponti e viadotti.

Transiti

Nel 2022 i veicoli transitati sull’intera rete di Cav sono stati oltre 73 milioni, contro i 66 milioni del 2021: le automobili sono passate da 50 milioni del 2021 a 56 milioni enl 2022, in aumento del 12,90%; i mezzi pesanti da 17 milioni a 17,4 circa (+1,96%). Gli incidenti con conseguenze per le persone sono stati 121, in aumento rispetto al 2021 (80). Uno solo l’episodio con esito mortale, così come nel 2021.