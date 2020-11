Il bilancio consolidato 2019 conferma il risanamento del Comune di Venezia

La giunta veneziana ha approvato la delibera relativa al bilancio consolidato del gruppo città di Venezia, che comprende Comune, società partecipate, istituzioni comunali, Fondazione musei civici e Fondazione teatro La Fenice. Dal documento risulta che il debito a medio lungo periodo, rapportato alla percentuale di partecipazione, si riduce dai 720,6 milioni del 2018 a 713,8 milioni del 2019. Il risultato di esercizio risulta invece passare dai -78,5 milioni del 2014 ai 150 milioni del 2019.

Efficientamento

Il patrimonio netto del gruppo è nel frattempo cresciuto da 749 milioni a 1,1 miliardi di euro, con oneri finanziari diminuiti da 47,8 milioni a 39,7 milioni e la liquidità passata da 163 a 362 milioni. «Il bilancio che approviamo oggi - commenta l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - certifica che abbiamo raggiunto un ottimo risultato di efficentamento del gruppo grazie al lavoro costante dell'amministrazione in questi anni. I dati dimostrano la situazione che abbiamo ereditato nel 2015 e il lavoro di risanamento fatto in cinque anni: l'indebitamento si riduce, aumenta il risultato di esercizio, aumenta la liquidità e tutto questo continuando ad investire sulla città, a testimoniare la virtuosità del gruppo».

Agevolazioni

«Il risultato ottenuto - ha spiegato l'assessore - ci ha permesso di affrontare questa terribile pandemia con i conti in ordine e senza coglierci di sorpresa. Siamo riusciti, quindi, a mettere in atto alcune misure e agevolazioni per i nostri cittadini e per le nostre imprese dimostrando quindi tutto il nostro impegno per aiutare chi in questi mesi si è trovato in difficoltà».

Progetti futuri

Nella riunione di oggi la giunta ha poi dato il via libera alla delibera di consiglio che riguarda la variazione del bilancio di previsione 2020-2022. Variazione che introduce una serie di investimenti rilevanti, come l'acquisto del centro culturale Candiani per due milioni di euro, 250mila euro per il ponte del Ghetto a Cannaregio, 700mila per interventi sul cavalcavia di Corso del Popolo, 400mila per interventi su alcuni ponti alla Giudecca, 150mila per la sistemazione del Ponte Longo Lino Toffolo a Murano.