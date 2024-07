Nove milioni ai Comuni esclusi dal Pnrr, via libera anche al deposito Actv di Dolo

Il Consiglio metropolitano riunito venerdì 19 luglio ha approvato l’assestamento di bilancio che consente all’ente di mantenere i conti in pareggio, senza debiti e residui, e di utilizzare circa 22 milioni di euro di avanzo per investimenti pubblici. Il documento, in particolare, approva i progetti dei comuni che erano rimasti esclusi dai finanziamenti Pnnr e non coperti totalmente dai finanziamenti regionali Fesr, per un importo complessivo di quasi 9 milioni di euro. A questi si aggiungono 4,76 milioni per il completamento di alcune piste ciclabili nell'ambito del Pums (piano urbano della mobilità sostenibile) e altri 840mila per tratti di ciclabili e manutenzioni stradali, 166mila per la realizzazione del progetto Cross Alert Interreg (piani d’azione per prevenire gli effetti dei cambiamenti climatici nell’area transfrontaliera Italia - Slovenia) e una somma per il rinnovo del contratto dei dirigenti. Quattro milioni sono dedicati ad interventi di edilizia scolastica e 5 milioni a lavori diffusi di viabilità.

Gli interventi nei comuni metropolitani esclusi dal Pnrr riguarderanno i seguenti progetti:

Camponogara: con 1.263.829 euro verranno finanziati due tratti di pista ciclopedonale lungo la Sp19;

Concordia Sagittaria: con 1.044.006 euro verranno finanziati due tratti di pista ciclopedonale lungo la Sp 67;

Santa Maria di Sala: con 330.357 euro verrà finanziato un tratto di pista ciclopedonale lungo la Sp33;

Stra: con 740.100 euro verrà realizzato un collegamento ciclabile tra Fiesso d’Artico e Paluello;

Vigonovo: con 976.436 euro verrà realizzato un percorso ciclopedonale in via Cavour e lungo la Sp 17.

Per migliorare la rete stradale andranno a Cona 299.445 euro, a Fossalta di Portogruaro 566.464 euro, a Gruaro 259.484 euro, a Noventa di Piave 645.124 euro, a Pianiga 791.941 euro, a Scorzè 1.312.557 euro, a Teglio Veneto 214.886 euro.

«Questi comuni erano rimasti esclusi per un criterio non politico dal finanziamento Pnrr "Più Sprint" - ha ricordato il sindaco Luigi Brugnaro -. Mi ero impegnato che anche i 16 comuni rimasti esclusi potessero, in forme diverse, accedere a dei finanziamenti. Alcuni erano stati coperti nell'ambito della programmazione Fesr 2021/2027 per interventi di riqualificazione aree verdi, di viabilità e progetti integrati di sviluppo territoriale. Ora anche gli ultimi potranno, dunque, vedere il loro progetto concretizzato».

Nuovo deposito Actv a Dolo

La seconda delibera approvata riguardava il progetto che prevede la realizzazione del nuovo deposito per i mezzi Actv nelle immediate vicinanze del perimetro del centro urbano di Dolo, consentendo lo stazionamento dei mezzi fuori servizio nelle ore notturne e negli altri periodi in cui non vengono impiegati. Una soluzione che permetterà di limitare il trasferimento dei mezzi, riducendo l’incidenza nelle aree residenziali esistenti, fortemente disturbate dalle attività di riscaldamento, riparazione, manutenzione e prova.

Come ogni anno, inoltre, è stato avviato il processo di approvazione del Documento unico di programmazione delle opere pubbliche (Dup), con la previsione di rivederlo a novembre con la nota di aggiornamento e approvarlo in via definitiva entro dicembre.

Palestre

L’ultima delibera riguarda le convenzioni, di durata di 6 anni, in scadenza al 31 agosto prossimo con i Comuni per la gestione delle palestre in orario extrascolastico. La delibera prevede di sostituire le convenzioni, di competenza del Consiglio metropolitano, con accordi a firma del dirigente, sempre di durata di 6 anni. Gli accordi, rispetto al precedente schema convenzionale, prevedono la possibilità per le associazioni sportive di richiedere un biglietto d’ingresso per le partite di livello nazionale o regionale; l’inserimento di una quarta fascia di palestre con metratura fino a 140 mq da poter concedere alle associazioni sportive; l’inserimento di un’altra fascia per la concessione dei campi esterni; l’introduzione di nuove misure per la sicurezza delle associazioni sportive (formazione obbligatoria ad inizio anno, manutenzione defibrillatori, responsabilità del datore di lavoro); la previsione di misure dettagliate in ordine alla pulizia delle palestre e spogliatoi.