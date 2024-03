Bollette dell'acqua salate: a Venezia sono aumentate del 23% in 5 anni

Le famiglie venete, nel 2023, hanno speso mediamente 435 euro per la bolletta idrica, a fronte di una media nazionale di 478. Rispetto al 2022, si è registrato un aumento del 4,3%, che sale al 17,2% rispetto al 2019. È quanto emerge dal XIX Rapporto sul servizio idrico integrato a cura dell'osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanza attiva.

Venezia è il capoluogo veneto nel quale si spende meno con una spesa media stimata di 356 euro; a salire Verona (393 euro), Padova (412 euro), Belluno (429 euro), Treviso (479 euro), Vicenza (487 euro). Il Comune in cui cittadini pagano di più i media è Rovigo: 492 euro. Venezia è stato il secondo Comune nel quale c'è stato un aumento percentuale dei costi maggiore negli ultimi 5 anni, pari al 23% (dopo Verona, +28,7%). Su base annuale, invece, ha avuto l'aumento maggiore, pari al 6,6%.

Il Rapporto prende in esame le tariffe per il servizio idrico integrato applicate in tutti i capoluoghi di provincia italiani nel 2023, in riferimento ad una famiglia tipo composta da 3 persone, con un consumo annuo di 182 metri cubi. «Se ci attestassimo su un consumo di 150 mc l’anno invece di 182 - spiegano dall'osservatorio -, risparmieremmo in media 101 euro, ossia quasi il 27%».