Il gruppo Unicomm premia i figli dei collaboratori con 56 borse di studio

Anche nel 2024 Unicomm ha deciso di portare avanti una delle attività più importanti ed apprezzate nell’ambito della vita aziendale: si tratta della scelta di premiare i figli dei collaboratori del Gruppo che si siano distinti per il merito scolastico e universitario nel corso dell’anno. È la sesta edizione dell’iniziativa, che non si è interrotta nemmeno nel periodo della pandemia, quando la cerimonia si è tenuta online.

«L'iniziativa delle borse di studio è diventata parte integrante della cultura aziendale - spiegano i titolari del gruppo, Marcello e Mario Cestaro -. Nonostante la crescita significativa di Unicomm negli ultimi decenni, l'azienda ha mantenuto salda la sua natura familiare. Questo è un punto di orgoglio per noi, poiché dimostra il nostro impegno nei confronti dei valori umani e della qualità delle persone».

Mantenere queste caratteristiche distintive mentre l'azienda cresce «rappresenta una delle sfide più impegnative che ci siamo posti. Le borse di studio incarnano questo spirito: da un lato, investiamo nei nostri collaboratori premiando le loro figlie e i loro figli, riconoscendo così i sacrifici che molti di loro hanno fatto per garantire loro un'istruzione di qualità; dall'altro, inviamo un messaggio forte alle giovani generazioni, sottolineando l'importanza dell'acquisizione di competenze e la valorizzazione dello studio e del merito».

La cerimonia si è tenuta mercoledì 10 aprile, presso la sede centrale dell’azienda a Dueville (Vicenza), alla presenza dei fratelli Marcello e Mario Cestaro, del direttore commerciale Giancarlo Paola e del direttore della formazione Francesco Passuello. Le borse di studio fanno riferimento all’anno scolastico/accademico 2022/2023, e sono destinate ai neodiplomati di scuola secondaria di secondo grado e ai neolaureati triennali, magistrali o a ciclo unico.

Quest’anno «abbiamo premiato 56 ragazze e ragazzi, provenienti da tutte e sette le regioni in cui operiamo - sottolinea il direttore commerciale Giancarlo Paola -. Questi giovani rappresentano per noi un simbolo importante: attraverso questo riconoscimento vogliamo celebrare non solo il loro impegno, ma anche tutti i giovani che si dedicano al loro sviluppo futuro. In Italia, spesso la meritocrazia viene trascurata e il percorso verso il successo è più difficile per coloro che dispongono di minori risorse. Noi crediamo fermamente nell'uguaglianza di opportunità per tutti, poiché il nostro Paese ha bisogno dell'apporto delle migliori menti». Prosegue Paola: «Le borse di studio che offriamo possono sembrare un contributo modesto, ma rappresentano un messaggio di speranza per tutti i giovani che desiderano costruire un futuro qui, nel nostro Paese. Con oltre 8mila collaboratori, la famiglia di Unicomm continua a crescere, e investire nei giovani e nelle loro competenze rimane al centro della nostra strategia aziendale».