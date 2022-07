Lo storico marchio Bottecchia acquisito da Fantic

L’azienda e storico marchio italiano Bottecchia Cicli, con sede a Cavarzere, è stata acquisita da Fantic Motor Spa. L’operazione, conclusa giovedì 7 luglio con la firma del passaggio di proprietà, segna l'ampliamento di Fantic anche nel segmento delle biciclette “muscolari”, oltre che in quello delle elettriche. Questo grazie alla linea Bottecchia che spazia dalle bici da corsa, gravel e MTB dedicate al professionismo, alle e-bike, e ancora alle bici city e trekking muscolari. Un’eccellenza italiana racchiusa in un marchio che è prossimo a tagliare il traguardo dei 100 anni di storia. Nell'operazione rientra anche l'iconico marchio Graziella, anch'esso proprietà di Bottecchia.

Si allargano così gli orizzonti di crescita e sviluppo di Fantic, gigante nel mondo del ciclo che a settembre 2021 ha aperto uno stabilimento anche a Santa Maria di Sala. Parte integrante dell’operazione è stata Deutsche Bank, intervenuta a supporto di Fantic nella gestione dell’acquisition financing.

La storia di Bottecchia ebbe inizio nel luglio del 1924, quando il giovane atleta Ottavio Bottecchia, di professione muratore, stupì il mondo intero diventando il primo italiano a vincere il Tour de France. L’impresa portò alla nascita, nel 1926, delle prime bici da corsa con il marchio Bottecchia Cicli. Nel corso degli anni Bottecchia ha portato al successo grandi campioni nelle più prestigiose competizioni internazionali: due edizioni del Giro d’Italia (nel 1966 Gianni Motta, nel 1979 Giuseppe Saronni), il campionato del mondo nel 1966 con Rudi Altid, il Tour de France nel 1989 con Greg LeMond. Tante anche le vittorie con le prime bici superleggere, realizzate a mano in carbonio, ottenute con Stefano Garzelli. Bottecchia è inoltre da sempre impegnata del mondo delle corse. Nel mountain bike con il Bottecchia Factory Team MTB, e nella corsa su strada con il Team Drone Hopper Androni Giocattoli, formazione italiana che si è distinta nelle ultime edizioni del Giro d’Italia, e che è diventata 3 volte campione d’Italia negli ultimi 4 anni.

«Bottecchia si è distinta nel tempo per continuità, solidità, qualità assoluta – spiega Mariano Roman, ceo di Fantic - e continua ad essere in un trend estremamente positivo. L’acquisizione è avvenuta in una logica di completamento gamma prodotto. Inoltre Bottecchia vanta una rete vendita molto strutturata con oltre 400 dealers in tutto il mondo. Vista la stima verso l’attuale proprietà, la grande professionalità e serietà sempre dimostrata, l’intero management è stato confermato così come tutti gli attuali dipendenti in forza all’azienda. Pieno appoggio anche al Reparto Corse, il Bottecchia Factory Team, che sarà riconfermato e potenziato nelle prossime stagioni».

Marco Turato, responsabile commerciale di Bottecchia Cicli, aggiunge: «La storia del brand, l’esperienza e le conoscenze maturate negli ultimi 20 anni sono un valore inestimabile di questa azienda, che ci ha permesso di raggiungere importanti risultati a livello internazionale. Tutto il nostro team è entusiasta di questo importante progetto con il gruppo Fantic, leader del mercato che ha raggiunto una crescita esponenziale negli ultimi anni. Il mercato richiede sempre più competenze, tecnologie e risorse, che solo grandi gruppi riescono a fornire. Per questo l’acquisizione da parte di Fantic amplierà le capacità e potenzialità di entrambi i marchi».