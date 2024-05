Il Comune di Venezia punta al business dei matrimoni: «Occasione turistica»

Sposarsi a Venezia, un sogno per tanti. Per troppi, perlomeno con gli spazi di cui il Comune di Venezia è dotato. Per questo il 23 maggio, con una deliberazione della Giunta, l'amministrazione ha comunicato di aver individuato 10 nuove location adatte, tutte gestite da privati, che con un concordato potranno diventare "Uffici dello Stato civile", luoghi cioè dove è possibile celebrare formalmente un matrimonio non religioso. Finora, queste sale erano quelle dei vari municipi della terraferma, poi Palazzo Cavalli, Ca' Vendramin Calergi, il Palazzo della Provvederia di Mestre e, da aprile 2023, Palazzo Persico a Malamocco e il parco di Villa Querini, oltre a matrimoni eccezionali (e più costosi) a Ca' Farsetti e Ca' Loredan. Abbastanza per i veneziani, sì, ma non per le richieste da tutto il mondo: ed ecco quindi dieci nuove location, a cui potranno aggiungersene altre, se arriveranno richieste.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

L'indotto al centro

Il vantaggio per il comune sono i 10 mila euro (5 mila per residenti e nati a Venezia) che dovranno versare gli sposi, mentre dovrà essere raggiunto un accordo specifico con il gestore della singola struttura. Ma, stando alle dichiarazioni della giunta, non solo: questi matrimoni «possono costituire un importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città nonché impulso per le attività produttive e commerciali. Le aziende che operano nei settori della ricettività, della ristorazione e del terziario possono godere di un’importante occasione di sviluppo per promuovere l’economia del settore e del relativo indotto» ha spiegato l'assessora Laura Besio, presentando l'"ampliamento dell'offerta" approvato.

Venezia quindi sceglie, a differenza di altre città italiane che si trovano in situazioni simili (Roma, Firenze, Napoli) di andare incontro ai turisti e "istituzionalizzare", con relativo introito per il Comune, un fenomeno che di fatto è già in atto, ma senza sigillo del Comune: le cerimonie in spazi privati. O gestiti da privati. Gli interessati, proprietari o coloro che possono legittimamente disporre di strutture ricettive con classificazione almeno 4 stelle o di edifici di particolare pregio storico, estetico, architettonico, ambientale, artistico o turistico siti nel Comune di Venezia possono presentare domanda anche ora, fanno sapere dal Comune.

La ratio della delibera, spiega l'amministrazione, è proprio quella di creare un volano nei vari settori che gravitano attorno al momento "matrimonio", dalla ristorazione, al wedding planner, al turismo, al lavoro... Con l’ampliamento delle sedi il Comune mira a costituire un importante e concreto stimolo per la promozione turistica della città nonché impulso per le attività produttive e commerciali. «Un'azione, quella di ampliare le sedi, che individua nel giorno del matrimonio una reale opportunità di valorizzazione della città nei suoi tanti e peculiari aspetti, se si pensa già alla scelta di inserire Villa Querini con il suo parco, ma si traduce anche in un aiuto concreto al territorio - ci spiega l’assessore ai servizi al cittadino Laura Besio, proponente dell’iniziativa - se si pensa all’indotto che ne deriva dalla ricettività alla ristorazione al terziario, settori che indiscutibilmente beneficeranno da uno sviluppo del servizio. Testimonianza ne è l'entusiasmo già raccolto dalle categorie alberghiere e del turismo, con cui abbiamo avuto interlocuzioni costruttive e che ora andremo a finalizzare».

Il caso "Misericordia"

Spicca però tra le dieci nuove sedi approvate la Scuola Grande della Misericordia: di proprietà comunale ma in concessione, fino al 2051, alla Misericordia di Venezia spa. La Misericordia spa è infatti una società del gruppo Umana che fa capo al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: come tutte le società del suo gruppo, è stata affidata nel 2017 a un blind trust per prevenire conflitti d'interessi. In pratica, benché la proprietà resti al sindaco, il trust è totalmente autonomo nelle decisioni, e Brugnaro non può sapere nulla delle società coinvolte, se non i fatti di pubblico dominio. Nella sua autonomia, la Misericordia spa ha chiesto e ottenuto dal Comune di Venezia la possibilità di svolgere matrimoni civili all'interno della Scuola Grande. Per l'amministrazione comunale, interrogata a riguardo, il rischio di conflitto d'interessi non esiste: «C’è stato un bando pubblico che continua ad essere aperto. Ci sono già altre location che hanno dimostrato interesse. La domanda per come è formulata dà la risposta e ne sottende un retropensiero. Tra l’altro il bene è di proprietà del Comune di Venezia» è la risposta.