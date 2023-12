Calzavara: «Dopo 14 anni, la Regione continua a non applicare l'addizionale Irpef» | VIDEO

«Ancora una volta la Regione del Veneto, dopo 14 anni, non applica l'addizionale Irpef, rinunciando a centinaia di milioni di euro che rimangono nelle tasche dei veneti». Lo ha detto l'assessore al Bilancio e alla programmazione regionale, Francesco Calzavara, all'indomani dell'approvazione della manovra di bilancio 2024-26.

Per Calzavara, «nonostante questo, la Regione continua a investire, con iniziative importanti, sostenendo sviluppo, in particolar modo finanziando la programmazione europea 2021-27. Nel corso di questi anni - ha aggiunto -, 2 miliardi di euro arriveranno in Veneto e grazie al cofinanziamento della Regione potranno dare aiuto alle famiglie, al sociale e alle imprese».

