Il Comune che vive di campeggi ora si apre il suo

Aprirà a giugno il campeggio comunale di proprietà del Comune di Cavallino-Treporti e sarà operativo con le prime 24 piazzole. Martedì sera in Consiglio comunale la maggioranza ha deliberato l’affidamento sperimentale alla società in house “CT Servizi Surl” che gestirà i servizi della struttura ricettiva aperta fino al 30 settembre. «Sono ancora in corso i lavori di messa in sicurezza del campeggio. La volontà dell’amministrazione è quella di partire con la stagione 2023. La situazione è in fieri, abbiamo inteso avviare aprendo solamente una parte del campeggio comunale, mettendo a servizio la parte già riqualificata, portando a casa dei proventi importanti e avviando così l’attività del campeggio», afferma l’assessore al Turismo, Alberto Ballarin. La scelta di dare in affidamento sperimentale la gestione alla società partecipata del Comune è risultata più vantaggiosa economicamente rispetto a una gestione interna diretta dell’Ente.

«Sulla base di valutazioni contabili risulta più conveniente delineare un primo percorso di crescita con la società del Comune che già gestisce una serie di servizi per il territorio. Anche in termini economici l’Ente ha una convenienza poiché l’affidamento ha un importo di circa undici mila euro – continua l’assessore -. Questa fase sperimentale durerà fino a fine anno e ci consentirà di fare tutte le valutazioni legate all’avviamento di gestione. Una previsione prudenziale dell’introito lordo di questa attività si aggira intorno ai 90 mila euro ma va considerato che buona parte dei ricavi di questa stagione copriranno in una prima fase i costi dei servizi, delle manutenzioni».

«Doveroso da parte dell'amministrazione avviare il progetto e rendere produttiva quella porzione di terreno già riqualificata e pronta per iniziare il percorso di ospitalità. L’opposizione non ha colto la nostra volontà: il campeggio è un'attività economica che consente un'entrata in spesa corrente già dal 2023 e siamo intenzionati a iniziare questo percorso che avrà delle evoluzioni nel prossimo periodo – conclude il sindaco Roberta Nesto -. Non è possibile pensare poi di lasciare un’area in stato di abbandono o degrado in centro urbano, in una frazione, quella di Ca’ Savio, che meriterebbe una riqualificazione urbana complessiva. Pertanto, abbiamo colto tutte le opportunità e il campeggio sarà, per la parte riqualificata, operativo già da quest’estate e tutti gli aspetti relativi all'ospitalità saranno comunicati non appena disponibili».