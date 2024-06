Da lunedì stop al mercato tutelato della luce, rivoluzione per circa 80mila veneziani

Da lunedì primo luglio parte la seconda "rivoluzione" nel settore energetico, con lo stop al mercato tutelato della luce, dopo che a gennaio la liberalizzazione aveva coinvolto il mercato del gas. Come spiegano da Adico, nel Veneziano la scelta per un nuovo fornitore dovrebbe coinvolgere circa 80mila utenti attualmente "tutelati" e non compresi fra i cosiddetti "vulnerabili" (gli anziani con un'età superiore a 75 anni, soggetti che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate, soggetti con disabilità).

Secondo l'ultimo rapporto Arera, risalente alle fine del 2023, nella città metropolitana gli utenti dell'energia elettrica sono 458mila. Circa il 36% dei clienti - poco meno di 165mila utenti - era servito nel mercato di maggior tutela, ma si calcola che circa il 6% sia già entrato nel mercato libero della luce, molti già da gennaio, da quando si è determinato lo stop al settore tutelato del gas. In attesa dei dati ufficiali di Arera, che verranno elaborati a fine anno, rileva sempre Adico, nel Veneziano, circa 80mila utenti andrà nel mercato libero.

Per l'associazione a difesa del consumatore, sulla questione regna il caos più totale e le richieste di aiuto sono all'ordine del giorno. «Abbiamo il pensionato over 75 servito nel mercato tutelato che si è ritrovato nel libero pur non avendone fatto richiesta - racconta Carlo Garofolini, presidente dell’Adico -. C'è il percettore di bonus sociale che si trova nel mercato libero ma non ha mai ricevuto alcuna comunicazione circa la possibilità di rientrare fra i vulnerabili, che permette di sicuro risparmi maggiori. Ci sono utenti non vulnerabili che prima di passare al libero avrebbero il diritto di fare sei mesi nel mercato a tutela graduale ma non lo sanno, perché il fornitore non gli ha manifestato questa possibilità». Insomma, conclude Garofolini, «è un vero e proprio caos quello scoppiato da gennaio con la liberalizzazione del mercato del gas per i clienti domestici e quello che sicuramente scoppierà a giorni con lo stop al tutelato della luce».