Padova, Treviso, Venezia, Rovigo: un 2022 da "capitale" della cultura d'impresa

L'area di Padova-Treviso-Venezia-Rovigo è "capitale italiana della cultura d’impresa" per il 2022, progetto promosso da Confindustria con il patrocinio del ministero della Cultura. Il titolo per la prima volta non va ad una singola città (dopo Genova e Alba) bensì ad un agglomerato, una configurazione diffusa che salda il vertice veneto del nuovo triangolo industriale completato da Milano e Bologna. I protagonisti sono i territori, le produzioni e le comunità, attraversate da eccellenze nei distretti e filiere del fashion, cantieristica, vino e agrifood, digitale.

Un riconoscimento frutto di anni di storia industriale fatta di piccole e medie imprese (alcune diventate multinazionali), filiere e made in Italy, che ha forgiato un’area unica al mondo per indici economici e sociali: un Pil aggregato di 86 miliardi (29.900 euro il Pil pro-capite 2019), oltre 30 miliardi di export (8,7 miliardi l’attivo commerciale), 325 mila imprese attive (5,1% del totale nazionale) e un tasso di disoccupazione al 5,9%; ma anche 20 mila imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti green, 760 startup innovative, 31 mila organizzazioni del terzo settore, 13 milioni di visitatori attratti dall’arte, dalla storia, dalla cultura e dalla natura. Con il filo rosso di 44 musei e archivi d’impresa.

Obiettivo di "Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022" è raccontare questi numeri e questo patrimonio. A presentare il progetto sono stati Leopoldo Destro, presidente di Assindustria Venetocentro, Vincenzo Marinese (Confindustria Venezia-Rovigo), Maria Cristina Piovesana (Confindustria per l’ambiente, la sostenibilità e la cultura), Antonio Alunni (gruppo tecnico cultura) e Daniele Marini (università di Padova), responsabile del progetto. Con il claim “TerritorImprenditivi”, sarà un anno di oltre 70 eventi già in calendario, incontri, convegni, ricerche e analisi, spazi di riflessione sul fare impresa, stati generali dei distretti, festival, mostre, spettacoli e un palinsesto "aperto" e in progress. Tra gli eventi di maggiore richiamo c'è il Forum nazionale della piccola industria, in autunno a Padova. Evento di apertura a Venezia in primavera.