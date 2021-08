Casinò, Zuin: «Buoni gli incassi dalla riapertura». Dal 6 agosto green pass all'ingresso

Ripresa della casa da gioco dopo la chiusura per Covid. L'assessore: «Entrate al 29 luglio di 9.279.254 euro pari al 13,65% in più rispetto al 2019»

Il Casinò di Venezia, da poco ripartito dopo il lungo stop della pandemia, dal 6 agosto richiederà il Green pass o il tampone negativo eseguito nelle 48 ore dalla data d'ingresso. Ad ogni accesso sarà richiesto di esibire la certificazione verde Covid-19 oppure il certificato negativo da test molecolare o da test rapido eseguito nelle 48 ore dalla data di ingresso al Casinò.

«Appena pubblicato il decreto del 23 agosto, ci siamo attivati per definire le nuove procedure - spiega l’assessore alle Società Partecipate Michele Zuin - e stiamo lavorando affinché tutti i nostri clienti siano informati per tempo attraverso una comunicazione interna a loro dedicata sia in lingua italiana che in lingua cinese, oltre alle informazioni che a breve saranno pubblicate sulle pagine del sito internet e al supporto in sala da parte dei dipendenti. Attendiamo invece dal governo indicazioni sulle eventuali “procedure Green pass” da tenere nei confronti del personale dipendente».

Per quanto riguarda l'andamento delle entrate anche il mese di luglio ha confermato il trend positivo che si era registrato a giugno con un incasso al 29 luglio di 9.279.254 euro pari al 13,65% in più rispetto al 2019. «Siamo soddisfatti, sono ottimi risultati ma come sempre rimaniamo prudenti e con i piedi per terra», dice Zuin. Dal 7 giugno al 29 luglio 2021 sono infine stati pagati alla clientela jackpot per oltre 25 milioni di euro. La sede di Ca’ Vendramin Calergi riapre anche questo ultimo fine settimana di luglio con un appuntamento di gioco su invito mentre per quanto riguarda la sede di Ca’ Noghera il mese di agosto si apre con nuove iniziative promozionali dedicate alla sede che il 25 agosto festeggerà il suo 22esimo compleanno.