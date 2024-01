Cavallino, partono le prenotazioni per la nuova stagione

Sette milioni di turisti nel 2023 e a inizio del nuovo anno già si registrano le prenotazioni per l'estate 2024: le cifre mancano dei dati sulle presenze di aprile e ottobre, per il resto avvalorano una stagione record per il turismo di Cavallino-Treporti e la confermano destinazione tra le preferite dai vacanzieri. «Il settore dell’open air ha premiato un po' tutte le destinazioni, dal lago alla costa – conferma Francesco Berton, presidente di Assocamping Cavallino-Treporti –, e la nostra località ha confermato quelle che erano le premesse già a inizio stagione. Di fatto da aprile a ottobre il trend positivo è stato una costante». Anche i sentori per il 2024 fanno pensare a nuovi importanti traguardi.

«Le strutture ricettive in questi mesi stanno attuando gli interventi di manutenzione e rinnovamento, per garantire il costante innalzamento dell’offerta ricettiva, molto apprezzata dagli ospiti internazionali e non solo – continua Berton –. Ospiti che già in questo periodo si stanno attivando per prenotare le proprie vacanze in vista della prossima stagione. Gli uffici prenotazioni dei campeggi, infatti, sono tutti attivi per accogliere le numerose richieste che stanno giungendo e che stanno registrando un aumento di qualche punto percentuale rispetto allo scorso anno, soprattutto dai turisti di madrelingua tedesca, abituati a prenotare con grande anticipo, e da quelli abituali consolidati».

Tra i periodi che stanno andando per la maggiore quelli delle festività care ai turisti tedeschi: l’ascensione, che quest’anno sarà il 9 maggio, e la pentecoste del 19 maggio. Prenotazioni sono già arrivate anche per il periodo Pasquale (31 marzo), e per soddisfare le richieste alcune strutture hanno deciso di aprire già per tale ricorrenza, anche se come da tradizione la maggior parte vedrà l’apertura ufficiale della stagione da metà aprile in poi. Le prospettive per nuovi record anche per il 2024 ci sono tutte, e il vero polso della situazione sugli andamenti sarà dato dalle prossime fiere del turismo estere alle quali Cavallino-Treporti sarà presente.

«Si comincerà con quelle di Stoccarda e Monaco, in programma per metà gennaio e febbraio – annuncia il presidente del Consorzio Parco Turistico, Paolo Bertolini –. Per il settore del turismo en plein air, quello di Stoccarda è anche l’appuntamento dove i camping hanno l’occasione di guardare a quanto fatto nella stagione precedente, confrontandosi con i competitor nazionali e internazionali, progettando il futuro e soprattutto raccogliendo e le soddisfazioni date dai gli ospiti, con la consegna dei riconoscimenti per la promozione degli interessi del settore del turismo, Adac: gli “Oscar” del camping».