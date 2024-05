Cavallino-Treporti prima in Italia per presenze turistiche, superata Rimini

C'è sorpresa e soddisfazione a Cavallino-Treporti nel commentare i numeri sulle presenze turistiche del 2023, evidenziati oggi dall'ufficio statistico regionale (ma noti da marzo). Rimini cede il passo a Cavallino-Treporti come città che conta il più alto numero di presenze (cioè pernottamenti in strutture ricettive) nel 2023.

Sono state infatti 6.818.604 le presenze registrate dalla località veneziana nel corso del 2023, contro le 6.731.661 del comune riminese. Un traguardo che, in termini assoluti, porta la destinazione turistica al quinto posto in Italia, dietro solo alle grandi città d’arte come Roma, Venezia, Milano e Firenze. Risultato premiato sicuramente dal bel tempo che ha permesso ai tantissimi ospiti dei campeggi di godere del mare, della spiaggia e della vastissima ricchezza storica, archeologica, ambientale che il territorio ha da offrire.

«Non si tratta di fare a gara con Rimini – puntualizza la sindaca di Cavallino-Treporti Roberta Nesto –, che rispetto al passato può aver avuto anche una parziale penalizzazione per la coda delle alluvioni in Romagna, e non è neanche una lotta per far crescere le presenze turistiche a tutti i costi. Far crescere le presenze nella bassa stagione è il nostro obiettivo ed è stato premiato il lavoro di anni che tutta la nostra comunità sta facendo. Quello raggiunto è quindi un dato straordinario perché essere la prima località italiana per il turismo balneare è il risultato del lavoro di tutti: operatori, amministratori, residenti. Siamo al primo posto in Italia perché oltre a confermare gli eccellenti risultati nei mesi chiave dell'estate, quando registriamo il tutto esaurito, abbiamo fatto un grande lavoro per accogliere i nostri ospiti nell'altra stagione, in aprile, settembre ed ottobre».

Il dato naturalmente va contestualizzato: a differenza di altre località balneari del Veneto e non solo, a Cavallino-Treporti la presenza di seconde case (che non contano come "presenze" nel conteggio dei dati) è piuttosto bassa, mentre l'open air, vera specializzazione del territorio, è cresciuto molto ovunque dal post-pandemia in poi. Il calo della Romagna dovuto all'alluvione è purtroppo una certezza. Mentre la destagionalizzazione, data anche dal cambiamento climatico in corso, sembra aver favorito la località: se da una parte i mesi centrali dell’estate registrano ormai da anni il tutto esaurito, è sui mesi di bassa e media stagione che si stanno incrementando continuamente i numeri. Quest’anno ne è ancora più da esempio, visto che alcune strutture hanno aperto le porte agli ospiti già a partire da fine marzo in occasione delle festività pasquali.

«Il desiderio di vacanza e l’alta fedeltà per una destinazione si traducono in presenze turistiche, grazie alle quali Cavallino Treporti, capitale dei campeggi e del turismo open air dell’Alto Adriatico, si conferma la prima località balneare di Italia superando la spiaggia di Rimini. Ma non solo, perché questo lembo di spiaggia, ricco di natura, tra mare e laguna, scala la classifica delle destinazioni turistiche e si posiziona al quinto posto nazionale dietro le grandi città e i centri d’arte. Un risultato importante che premia il lavoro di una grande squadra: operatori, amministratori e residenti che hanno saputo costruire un’offerta al passo con i tempi e capace di rispondere ai bisogni di un turista evoluto e attento ai temi della sostenibilità» ha commentato il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia.