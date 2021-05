Centro Tom in affitto per 6 mesi tenta il rilancio e riapre nei weekend

Il centro Tom di Santa Maria di Sala ci riprova, nonostante il fallimento e l'uscita di scena di circa 150 lavoratori ex Clt e Village. Al momento continuano la cassa integrazione e i percorsi di formazione lavoro organizzati dalla Regione Veneto per il reinserimento occupazionale fino al 2 febbraio 2022. Una dozzina circa quelli assunti con nuovo contratto da Hello Sport, il gruppo che dal commissario del tribunale di Venezia, dopo il fallimento del centro commerciale del febbraio scorso, ha ottenuto gli spazi in affitto da maggio a novembre 2021, nell'attesa che un nuovo acquirente sia pronto a rilevare scongiurando la cessazione totale delle attività nei 20 mila metri quadri di superfici commerciali.

Il centro Tom con l'allentamento delle restrizioni apre ora dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20 (orario continuato), e anche nei fine settimana (sempre con orario continuato): il sabato dalle 9.30 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 20. Si può chiamare il 0415733111 o seguire la pagina Facebook, viene spiegato in una nota, per avere informazioni al riguardo. Le ditte in affitto e subaffitto attualmente presenti nel centro sono, oltre ad Hello Sport, Good News Fashion, Non Solo Sport, Tome Home, Gioielleria Dal Maso, Beauty Star, Outlet Generazione Z, Valsugana Sport e Tohm.