Cgia di Mestre: sulla Milano-Venezia il doppio dei tir che sulla Milano-Torino

Il numero di mezzi pesanti che ogni giorno sfreccia lungo quasi tutta l’A4 Milano-Venezia è doppio rispetto a quello che corre sulla tratta Torino-Milano; mentre la Brescia-Padova continua essere la tratta autostradale più trafficata d’Italia, anche dagli autoarticolati. Lo comunica la Cgia di Mestre, rielaborando dati Aiscat sul 2023. Per l'ufficio studi mestrino l'indicatore, pur parziale, conferma confermano quello che le statistiche economiche ci segnalano da tempo; Milano continua a essere la capitale economica e finanziaria del Paese, ma il triangolo produttivo principale ha ormai come vertici Bologna e Venezia.

Il risultato che emerge dall’elaborazione messa a punto dall’Ufficio studi della CGIA su dati dell’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (AISCAT) è inequivocabile: se lungo l’autostrada A4 Brescia-Padova nel primo semestre 2023 sono transitati 28.618 veicoli pesanti medi al giorno, sulla Milano-Brescia se ne contano 25.920, mentre sulla Torino-Milano “solo” 13.636: praticamente la metà delle due cifre appena citate. Il numero di tali veicoli è calcolato idealmente, definito dal rapporto tra veicoli-chilometro e la lunghezza dell’autostrada.

Per quanto riguarda le altre autostrade venete, spiccano in questo conteggio i 19.568 tir teorici medi giornalieri che “solcano” il cosiddetto Passante/Tangenziale di Mestre (A4-A57), i 13.789 dell’A22 Verona-Brennero, gli 11.914 dell’A13 Bologna-Padova, gli 11.300 dell’A4 Venezia-Trieste, i 4.686 dell’A27 Venezia-Belluno, i 4.598 dell’A31 Valdastico e i 2.803 della SPV Pedemontana Veneta.

Rispetto al pre-Covid, nota la Cgia di Mestre, solo l’A13 Bologna-Padova ha subito una contrazione negativa dei flussi di traffico degli autoarticolati (-1,1 per cento). In tutte le altre autostrade presenti in Veneto, invece, la variazione è stata anticipata dal segno più, con punte del 21,3 per cento lungo la Valdastico e del 20,9 per cento sul Passante/Tangenziale di Mestre. Sull’intera rete autostradale presente in Italia, il dato medio giornaliero è di 9.838 veicoli teorici, un flusso tre volte inferiore al dato medio della tratta più trafficata d’Italia, ovvero l’A4 Brescia-Padova e la metà di quello che corre lungo il passante di Mestre.

Ovviamente il dato, che indica un importante flusso di traffici, ha anche il rovescio della medaglia: con tanti tir per strada molte infrastrutture viarie venete sono “soffocate” dal traffico, dall’inquinamento e presentano una soglia di rischio incidenti stradali molto elevata. Mentre il forte squilibrio territoriale emerso da questa comparazione, riconosce la Cgia di Mestre, potrebbe essere in parte “condizionato” dal fatto che il Nordovest dispone di una rete ferroviaria più diffusa rispetto a ciascuna delle altre ripartizioni geografiche del Paese. La scelta di viaggiare su gomma, a Nordest, può essere condizionata anche dall'insufficienza di infrastrutture diverse.