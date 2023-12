Lavoro nero e sottopagato, i rischi delle feste

Lavoro irregolare e sottopagato. È la Cgil di Venezia, durante le festività, a riaccendere un faro su un rischio che in una città turistica come quella lagunare può aumentare a ridosso del Capodanno. «Il turismo con il suo indotto rappresenta il settore di occupazione di più di un terzo delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti privati - esordiscono Daniele Giordano e Monica Zambon, segretari della Cgil Venezia - Ricordiamo, tra i vari episodi, quanto accaduto a Carnevale scorso, quando sono emerse molte situazioni di irregolarità tra le lavoratrici e i lavoratori che in quei giorni prestavano servizio nei numerosi eventi organizzati per l’occasione. Chiediamo all’amministrazione comunale di esercitare un ruolo attraverso la definizione di un tavolo permanente sul turismo nella città. Serve un monitoraggio sull’applicazione dei contratti di lavoro, strumenti di incentivo alla qualità del lavoro. Serve una certificazione che garantisca un’accoglienza valida e metta al centro la qualità del lavoro».

Il sindacato parla anche di potenziamento degli organici, «delle strutture che controllano, oggi in grave difficoltà a causa delle carenze di personale. Il lavoro nero rappresenta un danno per l’intera economia cittadina, alimentando una competizione a ribasso che scarica sulle lavoratrici e sui lavoratori il taglio dei costi. Chi opera nel nostro territorio si preoccupi di garantire che vengano rispettati i diritti di tutti, soprattutto di chi lavorando fa dei sacrifici per permettere alla città di animarsi durante le feste. Pensiamo, in particolare, alle decine di eventi pensati per la notte tra l’anno vecchio e quello nuovo. Il turismo può rappresentare sicuramente una risorsa importante - proseguono Giordano e Zambon - ma per esserlo deve distribuire questa ricchezza tra chi vi lavora».

Oltre al lavoro irregolare e alle situazioni di sfruttamento, il focus sindacale è anche sul precariato. «Tempi parziali e retribuzioni da 10.715 euro lordi l’anno per le donne e di 14.166 euro per gli uomini - precisano i sindacalisti - che quasi non coprono neppure le spese dell'alloggio. Serve superare una mentalità che permette di pensare al lavoro nelle festività come “un lavoretto” - concludono Giordano e Zambon - in cui i diritti e il rispetto dei lavoratori sono un optional e la gran parte delle assunzioni avviene attraverso contratti precari. Inaccettabile inoltre che una città orientata al turismo non si occupi della residenzialità del personale».