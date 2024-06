Cgil: la popolazione invecchia, senza soluzioni sarà crisi demografica

La città metropolitana di Venezia perde abitanti, anche negli ultimi due anni, in controtendenza con il resto del Veneto. Da una ricerca del sindacato Cgil sul mercato del lavoro emerge come dal 2014 abbiamo perso 20mila residenti, dei quali 16mila dal 2019 ad oggi. Al 1° gennaio gli stranieri residenti sono il 10,7% della popolazione residente, ma il saldo migratorio non è sufficiente a compensare il saldo naturale. È indicativo che nelle fasce d’età 25-34 la popolazione con cittadinanza straniera sia il 19%, e nelle fasce 35-44 il 21%. Nelle stime Istat al 2042, la provincia di Venezia è quella in cui si attende un maggior calo della popolazione: -3,7% contro il -1,5% medio del Veneto.

Dal 2004 ad oggi, gli over 65 sono aumentati del 34%, mentre i giovani con meno di 15 anni sono diminuiti del 7%. Rispetto alla media regionale, ad essere diminuiti in modo più marcato sono gli adulti con età compresa tra i 15 ed i 64 anni, -6% rispetto al -1% del Veneto. La proiezione della composizione della popolazione nel 2042 prevede un ulteriore incremento della popolazione anziana e di contro una forte riduzione della popolazione in età lavorativa, aprendo ad uno scenario di scarsa sostenibilità del sistema economico-fiscale e del piano socio-sanitario.

«Nonostante la retorica attorno al calo delle nascite - dichiara Daniele Giordano, segretario della Cgil Venezia - le istituzioni non fanno nulla per creare le condizioni necessarie alla formazione di nuove famiglie. Per molti giovani, avere figli in assenza di politiche per la casa, di servizi rivolti ai bambini e di tutele sul lavoro è impossibile. Particolarmente rilevante è la situazione del lavoro femminile, che soprattutto nei settori legati al turismo risulta essere part time e a tempo determinato, mettendo le donne in una condizione di ricattabilità». In questo senso, una notizia incoraggiante è lo stanziamento di 22 milioni di euro del Pnrr per la costruzione di nuovi asili nido nel veneziano.

Per la Cgil, siamo di fronte ad una situazione prossima alla crisi demografica, con una popolazione in età di lavoro che va in esaurimento e che non dispone di un adeguato ricambio. Le proposte: «Servono servizi realmente accessibili per permettere alle persone di vivere nel nostro territorio, serve combattere un lavoro povero e precario che costringe le giovani e i giovani a trasferirsi altrove. Anche per questo stiamo raccogliendo le firme a sostegno dei quattro referendum per il lavoro che puntano a costruire un lavoro stabile, dignitoso, tutelato e sicuro».

Un indicatore che aggiunge elementi necessari a leggere la situazione è quello dell’indice di vecchiaia (il rapporto tra over 65 e under 15), che ha raggiunto i 231 punti (contro i 203 del Veneto) quando solo nel 2004 era a 170, e che si prevede salirà a 317 nel 2042. Nella ricerca “Il posto conta”, curata da Ires Veneto e pubblicata all’inizio dell’anno, emergeva un indice di vecchiaia di 353 punti già nel 2022 per la popolazione della sola Venezia insulare.