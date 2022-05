Cracking Porto di Marghera, sciopero lunedì senza la Cisl

Se quello di giovedì è stato un volantinaggio, lunedì 9 maggio quando iniziano le operazioni di spegnimento dell'impianto cracking e aromatici di Porto Marghera i chimici di Cgil e Uil hanno annunciato il blocco dei cancelli alla portineria 9 del petrolchimico, con uno sciopero di 4 ore in concomitanza con Ferrara e Mantova. Non ci sarà la Cisl. «Certo dispiace decretare la fine di un impianto “supercomplesso” al quale molti lavoratori si sono legati professionalmente e affettivamente nel corso degli ultimi 50 anni», commenta Giuseppe Callegaro (Femca Cisl). Ma ci sono i nuovi progetti.

Per quanto concerne la Bio Raffineria: steam reforming per produzione di idrogeno a partire dal 2024, depositi di stoccaggio del Gpl dal 2023, produzione di carburanti bio-jet dal 2023. EniRewind: parco fotovoltaico di 14 ettari, impianto trattamento fanghi civili. EniVersalis: impianto di alcol isopropilico e idrogeno dal 2023, riciclaggio meccanico delle plastiche dalla fine del 2022, realizzazione di un competence center sulla manutenzione dal 2023, potenziamento dell’hub logistico con un nuovo impianto criogenico (a garanzia dell’approvvigionamento delle materie prime ai siti di Mantova e Ferrara).

«Impiantini», commentano le due sigle. «Il cambio di paradigma e la chimica verde che non possono rappresentare neanche l'ombra della transizione ecologica del polo industriale di Marghera. Eni nel 2014 annunciò lo stop della petrolchimica e il passaggio alla "green chemistry" ma è rimasto sulla carta», argomentano Davide Camuccio (Fictem) e Cristian Tito (Uiltec). «Abbiamo sbagliato quella volta che è stato rimesso in moto il cracking, nel 2015, a non continuare a batterci per la chimica verde», dice Tito. «Dei 500 milioni di investimenti annunciati, 200 erano già per la Bioraffineria - sostiene Camuccio - E sono rimasti lettera morta l'impianto per l'idrogeno e il parco Gpl».