Dl Radiators, chiusura di Fossalta di Piave. «L'azienda non ha fatto partire alcuna procedura»

«È vero, anche nell'incontro di ieri l'azienda è parsa inamovibile sulla chiusura dello stabilimento di Fossalta di Piave, ma ad oggi nessuna procedura di fatto è partita, nessuna lettera né azione formale». Per questo motivo, ha spiegato Daniele Chiarotto della Fim Cisl, i rappresentanti dei lavoratori continuano a rimanere ai tavoli della Dl Radiators a trattare. Della crisi, nell'azienda che produce corpi per il riscaldamento nel Veneziano, è stata informata sia la Regione che la Conferenza dei sindaci. La società, che ha un'altra sede a Moimacco (Udine) molto più grande (solo il capannone supera i 65 mila metri quadri), ha informato la scorsa settmana di voler riorganizzare rinunciando alla fabbrica di Fossalta, che impiega 120 lavoratori tra tecnici e amministrativi, per concentrare tutto in Friuli Venezia Giulia visto che, come ha spiegato ai sindacati ieri presentando i dati, quella del Veneziano è una sede che «non ha spazi di crescita».

«La Dl Radiators ha garantito di poter accogliere a Moimacco tutti i 120 dipendenti di Fossalta di Piave - continua Chiarotto - Su questo è appena partita una discussione che, a bocce ferme, stiamo portando avanti e che riprenderemo a trattare martedì prossimo». Forse non tutti i lavoratori saranno disposti ad andare a Udine (la sede peraltro non è raggiungibile con i mezzi pubblici). Ma tra i prepensionamenti, gli incentivi, e gli accordi tramite la Regione Veneto per avviare un'altra parte dei lavoratori, con la formazione, verso forme stabili di assunzione in altre ditte (che stanno cercando manodopera specializzata e non la trovano), si potrebbe provare a giungere a un accordo accettabile. Insomma nulla è precluso e neppure scontato in questa fase. Certa è la volontà della Dl Radiators di non tenere aperto lo stabilimento di Fossalta di Piave. Il resto è tutto da vedere.