Città metropolitana, bilancio in salute con risorse per il prossimo triennio. Nominato il direttore generale

Ultima seduta del Consiglio metropolitano per il 2023 a Ca' Corner, con la riunione della Conferenza dei sindaci per il loro parere sul bilancio di previsione 2024. In apertura dei lavori è stato osservato un minuto di silenzio per le recenti tragedie che hanno colpito il territorio: «C’è il sindaco di Vigonovo, che a nome della comunità metropolitana ha gestito in prima persona il dramma dell’omicidio di Giulia Cecchettin - ha ricordato il sindaco metropolitano Luigi Brugnaor - e c’è il commissario di Portogruaro, dove lo scorso fine settimana si è registrato un incidente mortale con tre giovani vittime. Ci sono anche altre situazioni, per le quali è giusto dedicare un'attenzione particolare», ha concluso.

Dal documento economico di fine 2023 emerge che le risorse della Città metropolitana ammontano a 177 milioni di euro. Più del 27% (48 milioni) sono destinate a investimenti pubblici. A sollevare la contrarietà dell'ente (ma anche, in generale, dei Comuni rappresentati dall'Anci) è l'ammontare del contributo netto da versare allo Stato, 17,1 milioni, ritenuto troppo elevato; la cifra, inoltre, potrebbe aumentare se sarà confermato l'ulteriore contributo richiesto alle Province e alle Città metropolitane nel disegno di legge di bilancio 2024 in discussione al Senato: si parla di altri 50 milioni di euro in totale, 700mila per la Città metropolitana di Venezia. Questi 17,1 milioni, fa notare l'ente, «sono risorse sottratte all’autonomia finanziaria»: se il contributo fosse eliminato, «si potrebbero destinare ad investimenti o alla riduzione, per esempio, dell’addizionale provinciale Tari».

La Città metropolitana di Venezia mantiene comunque un equilibrio, di parte corrente, pari a +2 milioni (nel 2015 il saldo era negativo, -10 mln). Si registra un incremento delle entrate da codice strada contro una contrazione dei tributi dal mercato dell’auto (IPT ed Rc auto, -5 mln sul 2019) e un aumento dei costi dell'energia, delle materie prime e delle spese per il rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici (+3 mln sul 2019).

Da evidenziare, poi, la parte dell’avanzo accantonata per crediti di dubbia esigibilità e fondo contenzioso (14,1 mln), che mette al riparo l’ente per il prossimo triennio; e la parte vincolata, di 17,2 mln, costituita in gran parte da vincoli formalmente attribuiti dal Consiglio metropolitano nel 2023 (5 mln per piste ciclabili e 3,5 mln per manutenzione straordinaria di edifici scolastici).

Ci sono poi i proventi derivanti da dismissioni immobiliari: il 2024 prevede su questo capitolo introiti per 12,6 mln, destinati integralmente al finanziamento di opere pubbliche nel triennio. La parte più importante del bilancio è rappresentata, infatti, dagli investimenti pubblici, che raggiungono la cifra di 48,6 mln. Sono previsti 10,9 mln per edilizia scolastica, 14,9 mln per viabilità, 1,8 mln per edilizia patrimoniale e patrimonio, 12,3 mln per rinnovo parco automezzi aziende tpl e 3,5 mln per piani integrati qualificazione urbana (Pinqua) da destinare ai comuni. Investimenti, questi, tutti autofinanziati (non si ricorre a nuovi debiti).

Nel corso del dibattito, i sindaci hanno convenuto su azioni congiunte in materia di sicurezza (promuovendo il sistema dei portali elettronici per il controllo delle targhe), il rifinanziamento della Legge speciale i cui fondi finiranno nel 2024 (risorse dirette ai 7 comuni di Venezia, Chioggia, Campagna Lupia, Mira, Quarto D'Altino, Jesolo, Musile di Piave), il ruolo centrale della stazione unica appaltante (oltre 130 milioni di euro di gare ed appalti gestiti centralmente), la transizione energetica.

La Conferenza dei sindaci ha, quindi, eletto all’unanimità Gianluigi Naletto componente del Cal, Consiglio per le autonomie locali della Regione Veneto, in sostituzione di Cereser. Lo scorso aprile, la Conferenza aveva nominato anche Pierfrancesco Munari, sindaco di Cavarzere, in sostituzione di Martina Vesnaver, già sindaca di Spinea.

Prima della seduta, il sindaco Brugnaro ha firmato la nomina a direttore generale della Città metropolitana dell’ingegner Nicola Torricella, già dirigente dell’area lavori pubblici, manutenzioni, viabilità ed edilizia scolastica. Quarantott'anni, di Portogruaro, si è laureato a Padova nel 2022 in ingegneria civile e ha lavorato dal 2005 all’Autorità portuale di Venezia con vari incarichi, tra cui quello di direttore tecnico. «Le sue competenze e la sua esperienza garantiranno di proseguire il percorso virtuoso che ha caratterizzato in questi anni l’ente metropolitano», è il commento di Brugnaro.