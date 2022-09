Le migliori aziende europee in cui lavorare: premiazione al Molino Stucky

Una classifica dei migliori ambienti di lavoro in Europa. Non è la prima: sarà la ventesima ad essere pubblicata e la premiazione delle posizioni al vertice quest'anno, venerdì 9 settembre, sarà a Venezia, al Molino Stucky. "Best Workplace in Europe" è stata realizzata dal Great Place to work: una società di ricerca nata a San Francisco nel 1991 che analizza gli ambienti di lavoro e raccoglie le opinioni dei collaboratori valutando l'esperienza occupazionale. La premiazione dei migliori ambienti di lavoro a Venezia, quest'anno vedrà la partecipazione di 300 amministratori delegati, fondatori, presidenti e dirigenti aziendali delle aziende premiate.

Le aziende coinvolte nella raccolta dati sono state oltre 3.000 in 37 Paesi europei, che rappresentano l'opinione di 1,4 milioni di collaboratori rispetto alla loro impresa. Le valutazioni riguardano: la fiducia, l'innovazione, i valoro aziendali, e la leadership. Le società che partecipano per essere considerate devono essere state identificate come eccellenti a livello locale comparendo nelle classifiche "Best Workplace" in Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia nel 2021 o all'inizio del 2022. Le società sono classificate in piccole (10-49 collaboratori), medie (50-499) e grandi (500 e più), e comprendono anche le multinazionali, in un segmento a parte. Nel periodo 2020-21 il network Great Place to work ha svolto indagini in oltre 10 mila organizzazioni nel mondo ascoltando più di 5 milioni di persone. In Italia è presente dal 2001 con una sede a Milano.