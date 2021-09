La classifica delle testate online ad agosto 2021 in provincia di Venezia

VeneziaToday è stato, ad agosto 2021, il giornale online di Venezia e provincia più letto: 1,89 milioni di visite. In seconda posizione La Nuova Venezia, del gruppo Gedi, con 1,63 milioni. In totale le testate Citynews (editore di VeneziaToday) venete arrivano a 8,58 milioni di visite. Il sistema di misurazione non rileva invece le letture provinciali de Il Gazzettino, per il quale risulta solo il dato complessivo nazionale.

Con questi dati prosegue l'appuntamento mensile che fotografa la situazione dei principali siti di informazione letti a Venezia e in Veneto. Per stilare la classifica abbiamo scelto di utilizzare la piattaforma Similarweb, che rileva i dati di traffico e li pubblica in modo accessibile e visibile per tutti.

(Le realtà editoriali della categoria news & media non presenti in classifica e che invece volessero comparire possono scrivere una mail all'indirizzo veneziatoday@citynews.it).