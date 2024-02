Lavoratori stranieri per le imprese veneziane. «Il click day non basta»

I "click day" per il reclutamento di personale straniero da parte delle imprese italiane slittano a marzo: è una brutta notizia per le aziende in cerca di manodopera, già poco soddisfatte della procedura, che è ritenuta insufficiente per rispondere alle necessità del mondo produttivo. «È un meccanismo macchinoso che crea tante aspettative, ma spesso i risultati sono molto al di sotto di quanto ci si aspetta - spiega Siro Martin, presidente della Confartigianato Venezia -. Il tutto mentre le imprese, soprattutto quelle stagionali, sono già preoccupate per la carenza di personale e si sono viste spostare di un mese le scadenze programmate per febbraio».

Il timore, secondo Martin, è che il prossimo click day, pensato nella cornice del decreto flussi, «si trasformi nell'ennesima lotteria che vedrà mettere a disposizione un determinato numero di permessi di soggiorno a datori di lavoro, o lavoratori, che per primi riusciranno ad accedere al sistema nel giorno e nell'ora stabiliti: una gara a chi sarà più svelto con il mouse e che, come sempre, lascerà più delusi che soddisfatti».

Insomma, il modello già di per sé lascia perplessi i vertici della più numerosa associazione datoriale della provincia metropolitana. E il rinvio crea ulteriori preoccupazioni. Il click day che riguarda le richieste per i lavoratori subordinati non stagionali, cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia, è passato dal 5 febbraio al 18 marzo; è slittato dal 7 febbraio al 21 marzo, invece, quello per gli altri lavoratori subordinati non stagionali; infine, quello per lavoratori non stagionali è posticipato dal 12 febbraio al 24 marzo.

«Che le imprese abbiano bisogno di personale con urgenza è un dato tragicamente assodato - prosegue Martin - e che tale ricerca sia stata spostata in avanti, e rimasta legata ad un meccanismo gestibile secondo il concetto "chi è più veloce e fortunato vince", la riteniamo una cosa non all'insegna dell'efficiente modernità. Il click day, infatti, per molti rappresenta l’ultima chance di trovare figure professionali che non si riescono ad intercettare attraverso altri canali, come quello dei centri per l’impiego».

È assodato anche che una delle principali cause della crisi nella forza lavoro sia l’invecchiamento medio della popolazione, tema particolarmente rilevante in Veneto. Eventuali politiche a favore della natalità e dei giovani sono indispensabili ma avranno un effetto a lungo termine, mentre il mondo produttivo si ritrova a fronteggiare il problema con urgenza. L’immigrazione è essenziale, come confermato da tutte le categorie: «La carenza di manodopera sarà il tema principale dei prossimi anni, la popolazione invecchia ed escono più lavoratori di quelli che entrano: un grande aiuto ce lo può dare l'immigrazione», avvertiva a dicembre scorso Giovanni Salmistrari, presidente dell’Associazione costruttori edili Venezia. Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, aveva ammonito: «Non vi è dubbio che il nostro mercato del lavoro ha bisogno di lavoratori immigrati». Anche nel settore dell'agricoltura, come riferito dalla Coldiretti, i click day vanno puntualmente in overbooking.