Le reazioni delle associazioni di categoria al Decreto Lavoro

Le associazioni di categoria accolgono con favore il Decreto Lavoro, approvato ieri, lunedì primo maggio, dal Consiglio dei ministri. Tra le principali novità figura il taglio del cuneo fiscale di 4 punti percentuali tra il primo luglio e il 31 dicembre 2023, che salgono a 7 punti per le retribuzioni sino a 25 mila euro e 6 punti per quelle fino a 35 mila. Previste novità per i contratti a tempo determinato, che potranno avere durata massima di 12 mesi, rinnovabili in presenza di determinate circostanze, e l'addio al reddito di cittadinanza, che viene sostituito dall’assegno di inclusione.

Cna: «Rendere permanente taglio del cuneo fiscale»

Per il presidente di Cna Veneto, Moreno Da Col, il taglio del cuneo fiscale è positivo, «anche se la misura ha un costo elevato per la finanza pubblica ed ha una durata limitata - spiega -. Sarebbe preferibile renderla permanente, in modo da contrastare il carovita sempre più impattante sul potere di acquisto eroso dall’inflazione per i lavoratori dipendenti». Parere positivo anche in merito all'introduzione dell'assegno di inclusione: «È stata fatta chiarezza, dando la precedenza alla dinamica di necessità rispetto alle possibilità di rientro nel mondo del lavoro. Ma è necessario potenziare le risorse destinate alle politiche attive per aiutare tutti i soggetti fruitori di questo strumento a rientrare fattivamente in un circuito lavorativo».

Cna Veneto approva anche la riforma del contratto a tempo determinato: «Sburocratizzando lo strumento - sottolinea il segretario, Matteo Ribon - va a cogliere le esigenze di maggior flessibilità da parte delle imprese e consente loro di poter fruire di una modalità di assunzione in grado di adeguarsi alle mutevoli necessità di occupazione, frutto anche delle dinamiche altalenanti di mercato. Questa misura prevede che sia la contrattazione a regolamentare in parte lo strumento, e ciò è positivo in quanto consente di intercettare il reale fabbisogno delle imprese».

Confesercenti: «Contratti a termine, serve norma chiara»

Confesercenti Veneto, nel ritenere il taglio del cuneo fiscale un intervento positivo, continua a ritenere opportuna «anche una misura di detassazione dei futuri aumenti riferiti ai contratti collettivi nazionali di lavoro comparativamente più rappresentativi, anche in considerazione del fatto che sono aperti i tavoli negoziali dei Ccnl di Terziario e Turismo, che sappiamo essere per il Veneto tra i settori trainanti».

L'associazione recepisce con soddisfazione anche le misure sui contratti a termine, ma si augura «una norma chiara ed immediatamente fruibile». «Utili le semplificazioni per le assunzioni, che superano alcune difficoltà prodotte dal Decreto Trasparenza nel 2022 - commentano da Confesercenti -. Resta però l’incertezza sull’art. 1bis del Decreto Trasparenza, che riguarda l’estensione anche alle Pmi dei controlli sui sistemi automatizzati e di intelligenza artificiale, nonché le ricadute pratiche delle incertezze interpretative sulle molte assunzioni già effettuate e sulla necessità di mettere in sicurezza il periodo transitorio onde evitare sanzioni alle imprese».

Confcommercio: «Detassare è indispensabile»

«Il Governo deve fare il suo lavoro e si è assunto le responsabilità scritte nel decreto - commenta il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin -. Quando si prende una decisione, saranno poi i fatti a dire se va bene o se va rivista. Una cosa è certa: detassare e sburocratizzare sono provvedimenti indispensabili per dare ossigeno alle imprese, che vanno sostenute in concreto, perché il lavoro non si crea per decreto, ma con lo sviluppo economico».

Sul tema del cuneo fiscale, Bertin aggiunge: «Non c’è altra strada per dare più soldi in busta paga ai lavoratori. Solo aumentando il potere d’acquisto della moneta potremmo fronteggiare l’inflazione che, notizia di oggi, è tornata a salire sia rispetto a marzo, +0,7%, che rispetto aprile dell’anno scorso, +8,3%. Così potremmo rilanciare i consumi che da troppo tempo sono contratti per le ragioni che tutti conosciamo».