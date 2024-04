A Jesolo la prima comunità energetica "balneare" del Veneto

Arriva la prima comunità energetica di Jesolo (la prima in una località turistico-balneare del Veneto), ovvero una rete di cittadini, imprese ed enti che uniscono le proprie forze con l'obiettivo di produrre, scambiare e consumare energia da fonti rinnovabili su scala locale. Si chiama “Jesolo0804 Cer” e vede come soci fondatori l'Aja (Associazione jesolana albergatori), Confcommercio e Confartigianato, mentre i partner sono il Gruppo Regalgrid, attivo nel settore della green economy, e Intesa San Paolo.

Per i soggetti che aderiranno, come produttori e consumatori - i cosiddetti “prosumer” - il vantaggio più immediato sarà la riduzione della bolletta, che potrà arrivare fino al 60-70%, in rapporto alle superfici messe a disposizione e delle curve di consumo. Inoltre, nel periodo invernale il sistema potrebbe garantire un aiuto alle strutture pubbliche, come le scuole, il Palazzo del turismo e lo Iat. «Ora - dice il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini - invitiamo tutti i soci e i residenti del comune a guardare con interesse a questa comunità, che potrà ottenere i contributi del GSE: chi produce energia avrà contributi aggiuntivi, a seconda della quantità, che sarà calcolata tramite appositi software in grado di definire la quota prodotta e quella consumata».

La fondazione della comunità energetica è stata ufficializzata nel corso dell’assemblea dell'Aja, che si è svolta ieri pomeriggio al Kursaal di piazza Brescia. L'appuntamento, che anticipa l’avvio della nuova stagione balneare estiva, ha visto un’ampia partecipazione di albergatori. «Questa presenza importante di colleghi - ha commentato Contarini - mi ha gratificato, anche per l’importanza dei temi all’ordine del giorno, a cominciare proprio dal progetto della comunità energetica, cui teniamo, e tengo, particolarmente».

Imposta di soggiorno

Tra i punti affrontati nel corso dell’assemblea, la tassa di soggiorno, in particolare della novità introdotta dall’amministrazione comunale, che permetterà di recuperare risorse anche dall’extra alberghiero. Questo attraverso un nuovo sistema informatico adottato dal Comune che potrà fornire un quadro completo e complessivo di tutte le attività ricettive situate in città. La novità è stata illustrata dal vicesindaco e assessore al bilancio, Luca Zanotto: «Avevamo la necessità di adottare un sistema informatico - ha spiegato - e abbiamo optato per “Soggiorniamo”, già adottato da realtà come Milano, Torino, Rimini e parte della Riviera del Garda. È un portale che, da una parte, va incontro alle novità normative, dall’altro permette, attraverso il recupero dei dati già presenti sul web, di avere un quadro più certo sulle attività ricettive».

Per monitorare la situazione e recuperare risorse da situazioni che magari sfuggivano ai controlli, il Comune aveva già formato una sorta di “task force” che, nell’ultimo anno, ha permesso di accertare 52 strutture ricettive che non avevano provveduto al versamento dell’imposta di soggiorno. «Il nostro team - continua Zanotto - ha fatto un duro lavoro, che richiedeva, però, tempo e approfonditi accertamenti; questo portale agevolerà e semplificherà questo tipo di intervento». Zanotto ha fatto il punto sugli introiti del 2023, che sono stati circa 5,7 milioni di euro: in linea con l’anno prima gli importi dell’alberghiero (circa 4,3 milioni), in aumento l’extra alberghiero, passato da 656mila euro del 2022 ai 722mila euro del 2023.

Spiagge

Il vicepresidente Aja e presidente di Federconsorzi Arenili, Antonio Facco, ha evidenziato l’attenzione nei confronti dell’arenile, che in questi giorni è alle prese con la raccolta di rami e alberi portati dalle ultime mareggiate da una parte e dal ripascimento dall’altra. In merito alle concessioni balneari, è stato fatto il punto sulla situazione: in una assemblea che non ha vissuto alcun momento di tensione, Aja ha confermato la sua linea, che è sempre stata di assoluta imparzialità e di intervento per cercare punti d’incontro per il bene comune, dove richiesto.