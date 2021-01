Conad chiude, ma per ristrutturare. Le rassicurazioni

La notizia della chiusura di Conad, il supermercato che ha preso il posto dell'Auchan al centro Porte di Mestre a ottobre scorso, ha messo in allarme più di qualcuno. La crisi economica spaventa quanto il Covid. E quando dipendenti, sindacati e negozi vicini all'ipermercato hanno appreso la notizia, è stato come un fulmine a ciel sereno. «Già ci sono le difficoltà della pandemia. L'agenzia di viaggi e il negozio di camice a piano terra pare non riaprano più. Inoltre il supermercato Lando sta finendo i lavori sulla vicina via Caravaggio».

Si tratta, la direzione fa sapere, di un arco temporale che dovrebbe andare da fine gennaio a metà febbraio 2021. I Commercianti indipendenti associati (Cia), del Consorzio di gestione dell'ipermercato, rassicurano. «Non sono previsti esuberi né piani di rivisitazione del personale». Negati segnali di crisi. «La ristrutturazione completa dell'ipermercato al centro Porte di Mestre è funzionale alla creazione dello spazio Conad», cioè del format specifico del marchio. «È tutto programmato per il rilancio del punto vendita, al fine di renderlo moderno, rinnovato e competitivo per qualità e convenienza, puntando sui prodotti a marchio Conad, sulla filiera di quelli locali e sui brand alimentari italiani».

Ma c'è allarme per la tenuta della clientela. «Se le saracinesche di Conad resteranno abbassate (qualche negozio della galleria teme anche fino ai primi di marzo), si rischia il vuoto in centro commerciale». La concorrenza che spaventa imprese e lavoro per Conad «non rappresenta alcun tipo di problema - commenta Conad -. L'apertura di Lando era già nota prima di iniziare l'operazione Auchan».