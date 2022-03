Formazione nella moda per favorire lavoro e imprese del territorio

Il mandamento Confapi Venezia di Portogruaro in collaborazione con il Gruppo Marzotto ha donato uno stock di tessuti agli studenti del ramo tessile e moda dell’Ipsia D’Alessi, favorendo così la formazione in un settore strategico per il territorio. Sabato 26 marzo scorso, il coordinatore di Confapi Portogruaro Alex Morsanuto assieme a Davide Favrin, ceo di Marzotto Group spa e allo stilista Massimo Vello dell’atelier di moda hanno visitato l’Isis “Leonardo Da Vinci” di Portogruaro per fare una donazione di tessuti agli alunni che frequentano il corso di studi all'Ipsia "Monsignor Vittorio D’Alessi”, per dipolomarsi in tecnica di Artigiano per il made in Italy nel settore della moda.

Il materiale verrà così utilizzato per progetti formativi dell’Istituto professionale, nei quali Massimo Vello svolgerà attività di formazione e tutoraggio, al fine di trasferire ai ragazzi importanti nozioni e spiegare come sta evolvendo il settore, analizzando le più moderne tecniche per realizzare capi di qualità, nella tradizione del made in Italy. Prosegue così la collaborazione tra il mandamento Portogruarese dell’associazione delle Pmi (piccole e medie industrie) della Città Metropolitana di Venezia e l’Istituto scolastico superiore “Leonardo Da Vinci”, che vede in prima linea il mondo imprenditoriale e del lavoro con il mondo dell’istruzione e formazione al fine di ridurre il divario tra domanda e offerta di lavoro.

Confapi Portogruaro, infatti, crede molto nel dialogo con gli istituti scolastici portogruaresi finalizzato a formare sulle mansioni fortemente ricercate dalle aziende del territorio, a collaborare sulle iniziative di orientamento e offerta formativa con allievi e genitori, anche attraverso le testimonianze dirette da parte degli imprenditori associati, e la creazione di percorsi Its (Istituti Tecnici Superiori) mirati sui settori merceologici trainanti. «Ringraziamo molto lo storico gruppo industriale per la sensibilità e la solidarietà dimostrata - ha detto Morsanuto -. È compito delle associazioni di categoria come la nostra facilitare il dialogo con chi ha il compito di preparare i lavoratori di domani, indirizzando i percorsi di studi e formazione nei canali adeguati, che possano favorire l’occupazione dei giovani e la competitività delle nostre imprese. Confapi fa la propria parte, nella consapevolezza dell’importanza strategica di investire su percorsi di crescita che possano avere ricadute positive e concrete per tutto il Portogruarese».