Caorle cerca persone con brevetto di salvataggio per i diecimila ombrelloni

La campagna di assunzioni del Consorzio Arenili di Caorle per la stagione 2024 è già stata lanciata attraverso le sue pagine social “Spiaggia di Caorle”. Tuttavia, la carenza di personale che le aziende registrano in tutti i settori del turismo, a pochi mesi dall'apertura delle spiagge, porta a rivolgere appelli ovunque.

Il Consorzio Arenili di Caorle – Caorlespiaggia, che gestisce circa 10 mila ombrelloni, suddivisi in 25 comparti sull'arenile della località balneare veneziana si è però già attivato per arrivare all'apertura degli stabilimenti con a disposizione la forza lavoro necessaria, in particolare per quanto riguarda i bagnini. Nello specifico, oltre al consueto rapporto di collaborazione con Security srl, azienda che fornisce il personale di salvataggio per la spiaggia di Caorle, il Consorzio Arenili ha messo sul piatto un'altra importante azione, avviata in via sperimentale già nel 2023 e che viene riproposta anche per il 2024. In fase di assunzione diretta del personale con mansioni di manutentori, di utilizzo di mezzi pesanti e veicoli per la sistemazione della spiaggia e di gestione dell'officina, il Consorzio Arenili di Caorle ha cercato di privilegiare le candidature di chi era in possesso anche del brevetto per il salvataggio, in modo tale da poter impiegare queste figure in supporto al personale di salvataggio, se fosse necessario.

«In questo modo – spiega Alberto Borin, presidente del Consorzio Arenili di Caorle – Caorlespiaggia – possiamo cercare di garantire la copertura del servizio di salvataggio, anche qualora il nostro fornitore diretto dovesse avere difficoltà nel reperimento del personale nelle fasi iniziali della stagione balneare e in quelle conclusive. Già nel corso dell'estate 2023 abbiamo adottato in via provvisoria questa accorgimento, potendo così ovviare ad alcune carenze temporanee di organico, senza per questo ridurre il servizio. Voglio sottolineare che ai nostri dipendenti in possesso del patentino di salvataggio offriamo l'opportunità di poter contare su una stagione lavorativa lunga, che inizia a marzo e termina ad ottobre, che assicura uno stipendio adeguato e tutte le tutele previste dal contratto collettivo nazionale di riferimento». Un periodo lavorativo di lunga durata ha un rilievo positivo anche in relazione alla successiva erogazione della Naspi.