Indagine sui consumi estivi: 3 veneziani su 5 andranno in vacanza

La periodica indagine sui consumi estivi di Confcommercio e Unioncamere (condotta nell’ultima settimana di maggio, su un campione di 600 persone residenti in tutta la regione) mostra che 3 veneziani su 5 faranno una vacanza lontano da casa. La maggior parte resterà in Italia (il 31% in Veneto), mentre il 34% si recherà all’estero.

I capitoli di spesa

Estate vuol dire maggior tempo libero e possibilità di stare più all’aria aperta e in compagnia: 8 persone su 10 residenti in provincia di Venezia dichiarano che tra giugno e fine agosto spenderanno qualcosa nel campo della ristorazione, sagre, eventi enogastronomici. Tre su quattro, poi, indicano quale seconda voce di spesa l’abbigliamento, le calzature e accessori. Al terzo posto il capitolo benessere e cura della persona, con il 65,1% del campione, di poco sopra a viaggi e vacanze con il 61,3%. Più distanziate le spese per libri, attività e articoli sportivi, computer e smartphone. Il confronto con le altre province rileva come Venezia sia il territorio dove nei prossimi mesi si spenderà di più nella ristorazione, sagre ed eventi.

Shopping e saldi estivi

Sostanzialmente invariate sono le previsioni di spesa rispetto all’estate 2023, mentre si guarda anche ai saldi estivi che partiranno sabato 6 luglio. Un’occasione sempre valida per fare acquisti a prezzi più convenienti, tant’è che a Venezia quasi 8 persone su 10 spenderanno più o meno come l’anno scorso (79,3%); solo il 6,1% dei veneziani spenderà di più, mentre il 20,7% prevede di spendere meno. La provincia di Venezia, a confronto con le altre sei del Veneto, è quella che sembra più propensa a spendere, o comunque a non ridurre il proprio budget rispetto allo stesso periodo del 2023.



Ancora una volta durante il periodo dei saldi saranno in tanti a scegliere i capi d’abbigliamento (il 43,4% dei veneziani). Al secondo posto le calzature (35,7%). La terza voce di spesa è borse e accessori, scelta dal 16,9% degli intervistati. Alla domanda su dove faranno shopping, la maggior parte risponde nei negozi fisici. A preoccupare la stragrande maggioranza dei veneziani, ben l’82% (dato in linea con il resto del Veneto), è l’aumento dell’inflazione che riduce il potere d’acquisto e, di conseguenza, i risparmi e i consumi.

«Si prepara un’estate tutto sommato positiva - è il commento del presidente di Confcommercio metropolitana Venezia, Massimo Zanon -. La maggior parte dei veneziani potrà andare in vacanza ed è significativo che uno su tre scelga di restare in Veneto, dove un valore aggiunto è il fatto di avere tutte le destinazioni possibili a disposizione: mare, montagna, laghi, città d’arte, borghi storici, terme. La ristorazione registra un buon trend, segno che c’è voglia di stare assieme e convivialità. I saldi si confermano un momento importante per sostenere il commercio. Certo, resta la preoccupazione per l’inflazione: quello è un problema generale e non solo veneziano, è chiaro che se la moneta perde potere d’acquisto perché il costo della vita cresce ma non aumentano i salari e i risparmi vengono erosi, inevitabilmente poi la gente taglia le spese accessorie e voluttuarie. Ci auguriamo che il governo riesca a ridare ossigeno all’economia facendo così girare meglio anche i consumi».