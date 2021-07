Al Teatro Stabile vince la solidarietà: nell'accordo aziendale fondo ferie per sostenere i colleghi

Firmato il nuovo contratto aziendale del Teatro Stabile del Veneto dai vertici dello Stabile e dai rappresentati delle tre sigle sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. Per 60 impiegati e tecnici di Padova, Venezia e Treviso c'è la regolamentazione dello smart working, il piano di welfare con 50 euro in più, la definizione di un premio di risultato, e soprattutto l'istituzione di un fondo di ferie solidali. Ogni lavoratore, al netto delle 4 settimane all'anno, può cedere volontariamente ferie al fondo che può essere utilizzato dai colleghi, genitori di figli con disabilità o che necessitano di cure salvavita (oncologiche o emodialisi) e che non abbiano più giorni di malattia a disposizione. Per ogni giorno donato da un dipendente un altro viene aggiunto dall'azienda.

Una trattativa che si è svolta con l’obiettivo, condiviso da entrambe le parti, di mantenere un equilibrio tra la salvaguardia dei livelli economici della retribuzione dei dipendenti e il contenimento dei costi di un’azienda che sta provando a ripartire e che ambisce a tornare ad essere Teatro Nazionale nei prossimi tre anni. «Solidali e coesi. Così la famiglia del Teatro Stabile del Veneto si è affacciata alla ripartenza - ha affermato Giampiero Beltotto, presidente dello Stabile del Veneto –. Mentre lo scenario teatrale nazionale parla di scioperi e rotture tra i vertici di grandi enti culturali e le rappresentanze sindacali è con forte soddisfazione che guardo all’accordo raggiunto».

«Giunto al termine di un confronto complesso e articolato, ulteriormente complicato dal contesto pandemico e dalle conseguenti ripercussioni sull'interno settore dello spettacolo, il nuovo integrativo ha raggiunto gli auspicati obiettivi di inclusività e difesa del reddito e nel suo insieme si pone come colonna portante di una contrattazione solidale», concludono Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil.